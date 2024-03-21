Дороги на 27 улицах собираются отремонтировать в Ростове-на-Дону в 2024 году

С 1 апреля в Ростове-на-Дону должны начать ремонт в рамках президентского нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Проезжие части планируется привести в порядок на 27 улицах общей протяженностью 33,5 км, проинформировал глава городской администрации Алексей Логвиненко.
Список дорог, которые собираются обновить:
— 1-я Круговая от Курортной до Стачки;
— площадь Карла Маркса;
— 29-я Линия от Ереванской до Сарьяна;
— Международная;
— участок Дачная — 56-й Армии;
— участок Горсоветская — Шахтинский;
— Таганрогская от Малиновского до Авиамоторной;
— Особенная от Особенной, 2 до Оганова, 118;
— Ченцова от 14-й Линии до 26-й Линии;
— Цезаря Куникова от Погодина до Шеболдаева;
— 1-я Краснодарская от Тружеников до Международной;
— Днепровский от Каскадной до Вятской;
— Днепропетровская от Объездной до Каскадной;
— улица Думенко;
— Руднева от 40-летия Победы до Детской;
— Зеленодольская от Пановой до Димитрова;
— улица Пановой от Зеленодольской до Образцовой;
— Димитрова от Зеленодольской до дома № 63;
— Чехова от Лермонтовской до Текучева;
— 26-я Линия от Шолохова до Ченцова;
— Петренко от Вавилова до подъездной дороги от Вавилова к СНТ Урожай;
— Ленина от площади Страны Советов до площади Народного Ополчения;
— улица Темерницкая от Буденновского до Ворошиловского;
— Крепостной от Большой Садовой до Максима Горького;
— Красноармейская от Ворошиловского до Гвардейской площади;
— 1-й Машиностроительный от здания № 11 до № 18;
— Малиновского от Коммунистического до Всесоюзной.
По данным властей, с наступлением тепла подрядчики перейдут на ремонт горячей асфальтобетонной смесью. Кроме того, в работе будут использовать «современную технику и новые технологии, продлевающие срок службы дорожного полотна».