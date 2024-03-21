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Дороги на 27 улицах собираются отремонтировать в Ростове-на-Дону в 2024 году

Власти Ростова-на-Дону опубликовали список из 27 дорог, которые обновят в 2024 году.

Источник: Комсомольская правда

С 1 апреля в Ростове-на-Дону должны начать ремонт в рамках президентского нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Проезжие части планируется привести в порядок на 27 улицах общей протяженностью 33,5 км, проинформировал глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Список дорог, которые собираются обновить:

— 1-я Круговая от Курортной до Стачки;

— площадь Карла Маркса;

— 29-я Линия от Ереванской до Сарьяна;

— Международная;

— участок Дачная — 56-й Армии;

— участок Горсоветская — Шахтинский;

— Таганрогская от Малиновского до Авиамоторной;

— Особенная от Особенной, 2 до Оганова, 118;

— Ченцова от 14-й Линии до 26-й Линии;

— Цезаря Куникова от Погодина до Шеболдаева;

— 1-я Краснодарская от Тружеников до Международной;

— Днепровский от Каскадной до Вятской;

— Днепропетровская от Объездной до Каскадной;

— улица Думенко;

— Руднева от 40-летия Победы до Детской;

— Зеленодольская от Пановой до Димитрова;

— улица Пановой от Зеленодольской до Образцовой;

— Димитрова от Зеленодольской до дома № 63;

— Чехова от Лермонтовской до Текучева;

— 26-я Линия от Шолохова до Ченцова;

— Петренко от Вавилова до подъездной дороги от Вавилова к СНТ Урожай;

— Ленина от площади Страны Советов до площади Народного Ополчения;

— улица Темерницкая от Буденновского до Ворошиловского;

— Крепостной от Большой Садовой до Максима Горького;

— Красноармейская от Ворошиловского до Гвардейской площади;

— 1-й Машиностроительный от здания № 11 до № 18;

— Малиновского от Коммунистического до Всесоюзной.

По данным властей, с наступлением тепла подрядчики перейдут на ремонт горячей асфальтобетонной смесью. Кроме того, в работе будут использовать «современную технику и новые технологии, продлевающие срок службы дорожного полотна».