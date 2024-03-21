В Татарстане половодье не нанесет сильного ущерба. Об этом сообщила заведующая кафедрой природообустройства и водопользования Института управления, экономики и финансов КФУ Нафиса Мингазова.
По словам Мингазовой, с начала марта выпало шесть миллиметров осадков при норме 38. Это влияет на количество снега на улицах. Однако таяние происходит не так активно. Причиной этого является антициклон, при котором днем температура плюсовая, а ночью опускается ниже нуля.
Как отметила эксперт КФУ, ускорить таяние снега поможет дождь. Он ожидается на следующей неделе. А полное исчезновение снега прогнозируется во второй половине апреля. Она добавила, что проблемы паводка могут наблюдаться у нижней части реки Казанки.
Напомним, в Татарстане в выходные ожидается сухая погода и до +7 градусов.