В Татарстане половодье не нанесет сильного ущерба

По словам Мингазовой, с начала марта выпало шесть миллиметров осадков при норме 38. Это влияет на количество снега на улицах. Однако таяние происходит не так активно. Причиной этого является антициклон, при котором днем температура плюсовая, а ночью опускается ниже нуля.