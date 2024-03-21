NASA представило свою версию отмены запуска «Союза»

МИНСК, 21 мар — Sputnik. Вторая попытка запуска корабля «Союз» к МКС состоится не ранее субботы, 23 марта, информация об этом прозвучала в ходе трансляции NASA.
Пуск корабля с первой белорусской космонавткой Мариной Василевской должен был состояться в 16:21 по минскому времени с космодрома Байконур в четверг, 21 марта. Однако он был отменен в автоматическом режиме.
«Следующая попытка будет не раньше субботы», — сказал ведущий трансляции NASA.
Как сообщили некоторые белорусские СМИ, находящиеся на космодроме Байконур, запуск предположительно отложен на сутки.
Что касается причины отмены пуска «Союза», ведущие трансляции NASA предположили, что двигатели ракеты, которая должна была отправить корабль с экипажем на МКС, не включились в положенное время.
Они также заявили, что запуск ракеты с кораблем был отменен примерно за 20 секунд до времени старта.
Первая белорусская космонавтка
Ракета должна была доставить на Международную космическую станцию первую в истории Беларуси космонавтку Марину Василевскую. Кроме нее в экипаж входят герой России, уроженец Беларуси Олег Новицкий и американская астронавт Трейси Колдвелл-Дайсон.
Планировалось, что Василевская и Новицкий пробудут на МКС всего 12 суток. Они вернутся с орбиты на корабле «Союз МС-24» вместе с Лорел Эшли О’Хара (США), а Колдвелл-Дайсон останется на станции до сентября.
Задача Василевской будет состоять в том, чтобы провести несколько научных экспериментов в условиях космоса. Она протестирует технологии, которые невозможно проверить на Земле. Также космонавтка пообщается со школьниками и студентами по видеосвязи с орбиты.