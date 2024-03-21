Уже кусаются: Из-за потепления в Ростовской области появились первые клещи

В Ростовской области после резкого потепления выползли клещи. А они, как известно, в нашем регионе переносчики Крымской геморрагической лихорадки, которая может привезти даже к летальному исходу.
О том, почему эти опасные кровопийцы чувствуют себя хорошо на Юге, рассказал кандидат биологических наук Роман Романчук.
КАК ПОЯВИЛИСЬ — УЖЕ КУСАЮТ.
— Активность клещей связана с началом теплого сезона, — озвучил собеседник в разговоре с корреспондентом «КП — Ростов-на-Дону». — Эти животные активны с самого начала теплого сезона и до самого его конца. Поэтому появляются рано, а исчезают поздно.
Причем, из-за того, что они перезимовывают во взрослом состоянии, даже ранней весной уже начинают воспроизводить потомство. По словам ученого, чтобы продолжать свой род, им сейчас надо набирать необходимые макроэлементы и нутриенты. Именно поэтому они сразу же стараются больше есть — то есть кусать людей и животных.
Хоть клещи и активны в течение всего времени, когда не в спячке, встретиться с ними намного больше шансов на природе или там, где водится крупный рогатый скот.
— Например, в лесных хозяйствах с клещами можно встретиться чаще, чем на территории города.
Однако, как отметил Роман Романчук, хоть клещей и всегда было достаточно, но на ситуацию с их распространением влияет и то, что в стране изменились подходы по борьбе с ними.
— К примеру, если в советское время клещей не жалели и обрабатывали поля достаточно действующими химикатами, которые оставляли им крайне мало шансов, то сейчас регламент использования сильнодействующих химикатов достаточно жесткий.
Так, многие из них не применяются в силу заботы о экологии и здоровье людей.
— Поэтому клещи чувствуют себя плюс-минус очень хорошо, поскольку пестицидная нагрузка гораздо слабее, чем была в советское время. На самом деле, их не стало больше, им просто стало комфортнее жить. Особенно в городах, где пестициды использовать нельзя.
КАК УБЕРЕЧЬ СЕБЯ.
— Если есть желание прогуляться на природе, нужно всегда иметь в виду, что клеща можно встретить где угодно на любой прогулке. Поэтому нужно заранее обезопасить себя как минимум теоретическими знаниями, потому что «предупрежден — значит вооружен».
Гулять на природе надо в закрытой одежде и раз в полчаса осматривать себя. Также надо помнить, что клещи переносят опасные заболевания. Потому, в случае укуса, кровопийцу надо корректно удалить. Например, специальным приспособлением с петелькой, которое продают в аптеках.
— Если вы человек, беспокоящийся о своем здоровье, то клеща нужно отдать в инфекционное отделение на экспертизу.
В случае, если было укушено домашнее животное, то рекомендуется клеща корректно извлечь, а оставшуюся после укуса открытую ранку обработать антисептическими средствами. Также можно обратиться к ветеринару.
И помните, если после укуса клеща появились слабость и температура — нужно обязательно обратиться к врачу.