Уже кусаются: Из-за потепления в Ростовской области появились первые клещи

Причем, из-за того, что они перезимовывают во взрослом состоянии, даже ранней весной уже начинают воспроизводить потомство. По словам ученого, чтобы продолжать свой род, им сейчас надо набирать необходимые макроэлементы и нутриенты. Именно поэтому они сразу же стараются больше есть — то есть кусать людей и животных.