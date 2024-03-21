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В Анапе открыли бюст Михаила Лермонтова

Памятник Михаилу Лермонтову открыли в Анапе на улице имени поэта.

Источник: пресс-служба администрации города-курорта

В Анапе открыли бюст Михаила Лермонтова. Памятник появился на улице имени поэта.

Открытие бюста приурочили ко Всемирному дню поэзии. На мероприятии рассказали о главных событиях биографии Михаила Лермонтова и прочитали стихотворения.

«Участники церемонии отметили, что Анапа носит звание не только Города воинской славы, но и Литературного города России, и выразили уверенность, что это событие навсегда войдет в историю курорта», — рассказали в пресс-службе администрации Анапы.

Ранее на многоэтажке по улице Лермонтова появилась Стена памяти поэта.

«Как и новый памятник, она — дань уважения анапчан знаменитому поэту», — добавили в мэрии.

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