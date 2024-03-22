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В Красноярске сделали безопасным технический проезд на Севером шоссе

На развязке на Северном шоссе в Красноярске открыли технический проезд.

Источник: Соцсети

На недостроенной развязке Северного шоссе обеспечили безопасность технического проезда. Об этом рассказали в администрации Красноярска.

Сама развязка не достроена из-за того, что с компанией-подрядчиком, работавшей над строительством, был расторгнут договор. Но из-за востребованности объекта было принято комиссионное решение разрешить в этом месте движение транспорта. Для этого были установлены бетонные блоки на направлении в Солнечный, где дорога ещё не построена, а также полотно было очищено от снега. В ближайшее время в этом месте будут установлены дорожные знаки, ограничивающие скорость.

Администрация просит водителей транспорта быть внимательнее в этом месте.