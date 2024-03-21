NASA объяснило отмену пуска «Союза» с экипажем к МКС проблемой с двигателями ракеты

В июле 2023-го «Роскосмос» сообщил, что пуск корабля «Союз МС-25» с экипажем 21-й экспедиции намечается на 13 марта 2024 года. Позже его перенесли на 21 марта. Ожидалось, что Новицкий и Василевская проведут на МКС 12 суток и вернутся на Землю на корабле «Союз МС-24» вместе с астронавтом NASA Лорал О’Харой. Дайсон должна была пробыть в космосе 186 суток и приземлиться 23 сентября на корабле «Союз МС-25» вместе с космонавтами «Роскосмоса» Олегом Кононенко и Николаем Чубом. Полет пилотируемого корабля должен был пройти по сверхбыстрой двухвитковой схеме сближения и занять примерно три часа 19 минут. Стыковка корабля «Союза МС-25» к узловому модулю «Причал» российского сегмента МКС планировалась на 19:40 мск.