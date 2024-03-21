Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NASA объяснило отмену пуска «Союза» с экипажем к МКС проблемой с двигателями ракеты

Пуск к МКС ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-25» отменили, так как двигатели ракеты «не включились в положенное время», заявили в NASA. Пуск планировался на космодроме Байконур в 16:21 мск 21 марта. К космической станции должны были отправиться космонавты из России, Белоруссии, а также астронавт из США.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-25» к Международной космической станции отменили, так как двигатели ракеты «не включились в положенное время», сообщили во время трансляции в NASA. Пуск, который планировался на космодроме Байконур, отменили в 16:21 мск 21 марта.

На борту корабля к МКС должен был отправиться экипаж в составе российского космонавта Олега Новицкого, космонавта из Белоруссии Марины Василевской и американского астронавта Трейси Дайсон. Василевская должна была стать первой в истории Белоруссии женщиной, побывавшей в космосе.

«Внимание на стартовом комплексе. Прошла автоматическая отмена пуска. Привести агрегаты стартового комплекса в исходное состояние. Подготовиться к стоянке 24 часа», — объявил диктор перед стартом.

Вторая попытка пуска намечена на субботу, 23 марта, сообщили в ходе трансляции в NASA.

Отмена пуска ракеты с находящимся внутри экипажем за несколько минут до старта произошла в российской космонавтике впервые, рассказал «РИА Новости» историк космонавтики Александр Железняков.

В июле 2023-го «Роскосмос» сообщил, что пуск корабля «Союз МС-25» с экипажем 21-й экспедиции намечается на 13 марта 2024 года. Позже его перенесли на 21 марта. Ожидалось, что Новицкий и Василевская проведут на МКС 12 суток и вернутся на Землю на корабле «Союз МС-24» вместе с астронавтом NASA Лорал О’Харой. Дайсон должна была пробыть в космосе 186 суток и приземлиться 23 сентября на корабле «Союз МС-25» вместе с космонавтами «Роскосмоса» Олегом Кононенко и Николаем Чубом. Полет пилотируемого корабля должен был пройти по сверхбыстрой двухвитковой схеме сближения и занять примерно три часа 19 минут. Стыковка корабля «Союза МС-25» к узловому модулю «Причал» российского сегмента МКС планировалась на 19:40 мск.

Ранее, 11 марта Владимир Путин встретился с гендиректором «Роскосмоса» Юрием Борисовым. Глава госкорпорации тогда рассказал о подготовке к новой миссии на МКС. «Она перешла в финальную стадию, буквально сейчас завершаются все комплексные испытания по подготовке экипажа», — сказал Борисов. Тогда же он доложил Путину о завершении работы над стартовым комплексом «Ангара-5М» на космодроме «Восточный».

космос
наука
Роскосмос