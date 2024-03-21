Какая погода будет в Казахстане на Наурыз 22 марта

В связи с прогнозом сильных осадков, а также повышением температурного фона в период с 23 по 24 марта 2024 года в горных и предгорных районах Жетысуской и Туркестанской областей ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, а также формирования талого стока на равнинной территории, при этом возможны разливы и подтопления.