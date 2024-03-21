Какая погода будет в Казахстане на Наурыз 22 марта

АСТАНА, 21 мар — Sputnik. На запад и север страны будет оказывать влияние отрог антициклона, с которым ожидается преимущественно погода без осадков и понижение ночных температур до 10−18 градусов мороза, но днем солнечные лучи прогреют воздух и столбики термометров повысятся выше нуля.
А центральные, южные и восточные регионы республики окажутся под властью циклона, который смещается в восточном направлении с большим запасом влаги, вызывая на своем пути дожди, временами сильные, в горных районах очень сильные осадки в виде дождя и снега, и усиление ветра.
По республике ожидается туман и гололед.
Штормовые предупреждения
В Астане ночью и утром, на юге, востоке Акмолинской области ожидается туман.
На юге Абайской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром в центре, на севере, юге области туман. Ветер северо-восточный на юго-западе области порывы 15−20 м/с.
На юге Абайской и Восточно-Казахстанской областей ожидаются осадки (дождь, снег), а также прогнозируется дальнейшее повышение температурного фона.
В связи с чем
На западе, юге Атырауской области ожидается туман.
На юге Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром на севере, востоке, юге области туман.
В связи с прогнозом сильных осадков, а также повышением температурного фона в период с 23 по 24 марта 2024 года в горных и предгорных районах Жетысуской и Туркестанской областей ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, а также формирования талого стока на равнинной территории, при этом возможны разливы и подтопления.
На севере, востоке Западно-Казахстанской, на востоке Карагандинской, на западе, юго-востоке Костанайской, в центре Кызылординской, на севере, юге, в центре Мангистауской, на юге, западе Павлодарской областей ожидается туман.
В горных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. Временами гроза. Ветер западный на севере, западе, в горных и предгорных районах области порывы 15−20, ночью на горных перевалах временами 23−28 м/с.
Погода в мегаполисах
В Шымкенте переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-западный 9−14, порывы 15- 20 м/с. Температура воздуха ночью 6−8, днем 9−11 градусов тепла.
В Алматы облачно, дождь, временами сильный дождь. Ночью и утром туман. Ветер юго- западный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью 5−7, днем 8−10 градусов тепла.
В Астане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 10−12 градусов мороза, днем 0−2 градуса тепла.