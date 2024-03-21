Суд прекратил производство по делу отца ребенка со СМА из Екатеринбурга

Об этом сообщают в пресс-службе суда.
15 февраля 2024 года Дмитрий Бахтин вышел в одиночный пикет к зданию полпредства президента в УрФО в Екатеринбурге. Мужчина просил помощи для своего сына у президента, который приехал в Свердловскую область.
В этот же день Ленинский районный суд Екатеринбурга признан Дмитрия Бахтина виновным в совершении административного правонарушения по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.
Свердловский областной суд рассмотрел жалобу защиты Дмитрия Бахтина и прекратил производство по делу в связи с отсутствием состава правонарушения.
«МК-Урал» ранее писал, что в Екатеринбурге утром 15 февраля отец трехлетнего Миши Бахтина, болеющего спинальной мышечной атрофией (СМА), Дмитрий вышел с плакатом к зданию полпредства президента в УрФО.
На плакате, с которым Дмитрий вышел к полпредству, написано: «Президент Путин, спасите жизнь ребенка, обеспечьте лекарством».