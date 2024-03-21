Суд прекратил производство по делу отца ребенка со СМА из Екатеринбурга

В этот же день Ленинский районный суд Екатеринбурга признан Дмитрия Бахтина виновным в совершении административного правонарушения по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.