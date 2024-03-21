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Конкурс «Интервидение» перенесли из Петербурга Москву

На подготовку музыкального конкурса «Интервидение» в Москве потратят 600 миллионов рублей.

Источник: Правительство России официальный сайт

Международный конкурс песни «Интервидение», который впервые проведут в России в 2024 года, перенесли из Петербурга в Москву. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ уже появился на официальном портале правовых актов.

— Заменить в распоряжении правительства РФ от 22 декабря 2023 года слова «г. Санкт-Петербурге» на «г. Москве», — говорится в распоряжении.

Напомним, на подготовку первого музыкального и телевизионного конкурса планируют потратить порядка 600 миллионов рублей.

Идея создания отечественного конкурса появилась у общественников в конце прошлого года. Тогда министр культуры Ольга Любимова на встрече с главами делегаций международного культурного форума в Петербурге предложила организовать общее музыкальное соревнование «Евразиявидение+». Идею поддержал глава Первого канала Константин Эрнст. Предположительно, мероприятие будут проводить ежегодно.

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