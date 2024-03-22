На дорогах городской агломерации Красноярска установят 90 новых видеокамер

90 новых видеокамер будут установлены на региональных дорогах городской агломерации Красноярска. Об этом рассказали в краевом правительстве.
На развитие интеллектуальной транспортной систему на региональных маршрутах красноярской агломерации в 2024 году было выделено 165,5 миллионов рублей. Деньги пойдут на установку детекторов транспорта, термокос, метеостанций и камер видеонаблюдения, а также на установку знаков переменной информации и динамических информационных табло.
Планируется установить семь автоматических дорожных метеостанций и 16 термокос — это трёхметровые датчики, которые встраиваются вглубь дорожного полотна и позволяют измерять температуру грунта на разной глубине. Такие технологии позволят точнее регулировать продолжительность перекрытий дорог для грузовых машин.
На региональных дорогах городской агломерации интеллектуальную транспортную систему начали внедрять с 2022 года. Уже установлены 161 детектор транспорт, 18 динамических табло со знаками переменной информации и девять дорожных метеостанций. Региональную и краевую ИТС соединили в 2023 году, это позволило проводить мониторинг и оценивать обстановку на дорогах по всей агломерации Красноярска.