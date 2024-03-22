На дорогах городской агломерации Красноярска установят 90 новых видеокамер

90 новых видеокамер будут установлены на региональных дорогах городской агломерации Красноярска. Об этом рассказали в краевом правительстве.

На развитие интеллектуальной транспортной систему на региональных маршрутах красноярской агломерации в 2024 году было выделено 165,5 миллионов рублей. Деньги пойдут на установку детекторов транспорта, термокос, метеостанций и камер видеонаблюдения, а также на установку знаков переменной информации и динамических информационных табло.

Планируется установить семь автоматических дорожных метеостанций и 16 термокос — это трёхметровые датчики, которые встраиваются вглубь дорожного полотна и позволяют измерять температуру грунта на разной глубине. Такие технологии позволят точнее регулировать продолжительность перекрытий дорог для грузовых машин.

Ещё будет установлено 90 купольных камер, которые будут отслеживать дорожную обстановку, обнаруживать заторы, посторонние предметы, остановки транспорта, а также следить за ДТП и ЧС. Детекторов транспорта будет 60 штук, они позволят оперативно анализировать ситуации на дорогах. Помимо этого ещё будет установлено 14 динамических информационных табло и знаков переменной информации.