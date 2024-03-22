Какой сегодня праздник: 22 марта

Что празднуют в мире
В феврале 1993 года Генассамблея ООН объявила 22 марта Всемирным днем водных ресурсов. Праздник посвящен охране водоемов и решению проблем, связанных с засухой, наводнением, доступом к безопасной питьевой воде и обеспечением базовых санитарных услуг в некоторых странах.
Кроме того, дата посвящена Балтийскому морю. Этот экологический праздник учрежден в 1974 году с целью сохранения окружающей и морской среды Балтийского моря.
Таксисты отмечают свой профессиональный праздник — Международный день таксиста. Именно в этот день в 1907 году в Лондоне появились первые автомобили, оснащенные специальными счетчиками — «таксометрами» (от французского «такс» — «плата» и греческого «метрон» — «измерение»).
Носки считаются неотъемлемой частью имиджа. Каждый день люди надевают пару: левый и правый. День одинаковых носков — единственный день в году, когда этим скучным жизненным правилом можно официально пренебречь и надеть два левых или два правых носка.
Знаменательные события
В 1874 году в Нью-Йорке на площадке клуба Стейтен-Айленд был проведен первый в мире матч по большому теннису.
В 1895 году в Париже состоялся первый в истории публичный показ кинофильма. Это была лента братьев Люмьер «Выход рабочих с фабрики».
В 1951 году на базе Московского телецентра на Шаболовке создана первая в Советском Союзе Центральная студия телевидения.
В 1995 году космонавт Валерий Поляков вернулся на Землю, установив мировой рекорд пребывания в космосе — 437 суток и 18 часов.
Кто родился
244 года назад, в 1880 году родился русский живописец Александр Куприн, прославившийся изображением крымских и индустриальных пейзажей. К его творчеству принадлежат картины: «Бахчисарай. Сумерки», «Гурзуф. Старый фонтан». Он также перенес на холст заводы в Днепропетровске и Москве и нефтяные промыслы в Баку.
22 марта 1923 года на свет появился знаменитый французский мим, талантливый артист жанра пантомимы Марсель Марсо. Марсо стал известным благодаря образу Бипа — грустного белолицего клоуна в полосатом свитере и потрепанной шляпе, чьи выступления были одновременно комедийными и трагичными.
Также 22 марта родились художественный руководитель Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко, певец Валерий Сюткин и шоумен Александр Цекало, американские актеры Мэттью Модайн и Риз Уизерспун, и другие.