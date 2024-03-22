Что можно и нельзя делать в день Жаворонка 22 марта, который называют Сорок Сороков

Основной запрет связан с тем, что в указанный день нельзя разорять птичьи гнезда, а также их ловить. Подобным можно навлечь неприятности. Не следует 22 марта давать в долг и брать взаймы. Считалось, что весь год придется прожить в долгах. Согласно приметам, к финансовым проблемам может привести покупка веника.