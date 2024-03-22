Что можно и нельзя делать в день Жаворонка 22 марта, который называют Сорок Сороков

Православная церковь 22 марта 2024 года вспоминает 40 Севастийских мучеников. В народе отмечают Сорок Сороков, или Сороки. Есть еще одно название — день Жаворонка. Все дело в том, что жаворонков считали Божьими птицами.
Что нельзя делать 22 марта
Основной запрет связан с тем, что в указанный день нельзя разорять птичьи гнезда, а также их ловить. Подобным можно навлечь неприятности. Не следует 22 марта давать в долг и брать взаймы. Считалось, что весь год придется прожить в долгах. Согласно приметам, к финансовым проблемам может привести покупка веника.
Что можно делать 22 марта
Сороки считались официальным началом весны. Так, 22 марта прилетало из теплых краев 40 видов птиц, среди которых были и жаворонки. По традиции, в указанный день всегда выпекали печенье в виде жаворонков. Им обязательно угощали детей.
Согласно приметам, южный ветер предвещает дождливое лето. В том случае, если к 22 марта прилетели жаворонки, то это указывает на теплую погоду. Если 22 марта все еще лежит снег, то и на Благовещение, которое праздную 7 апреля, ждали снега.