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Что произошло в Иркутске в ночь на 22 марта 2024 года: последние новости

4 млн взыскано в пользу пострадавших от мошенников жителей Иркутской области.

Источник: Комсомольская правда

4 млн рублей взыскали в пользу пострадавших от мошенников жителей Иркутской области. В целом за прошлый год было подано 56 исков по этой причине, суммарно на 19 млн рублей, говорят в пресс-службе прокуратуры региона.

Партию вакцины против клещевого энцефалита доставили в Иркутскую область. На этот сезон закуплено 40 тысяч доз для взрослых и 30 тысяч доз для детей. Как отмечают в правительстве региона, препарат закуплен в достаточном объеме и уже поступил в медучреждения области.

В Иркутске «Горзеленхоз» готовит рассаду к летнему сезону. С 1 апреля в городе начнут высаживать деревья и кустарники, говорят в администрации города. Уже посажены цинерария, виола, сальвия, петунии, колеусы, бегонии.