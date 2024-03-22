Как в старые добрые времена: хип-хоп фестиваль Septikum возродили в Хабаровске

В очередной раз более тридцати рэп-команд и исполнителей собрал на сцене одного из баров города старейший хабаровский хип-хоп фестиваль Septikum. Любители жанра и в первый раз оказавшиеся на мероприятии гости смоги ощутить волну уличного драйва и проникновенной лирики. Главными фишками легендарного события, как и в предыдущие годы, стали опытные артисты, разнообразие стилей и жанров, а также широкая география артистов.
— История фестиваля Septikum начинается с 2005—2006 годов. Его придумала и организовала команда рэп-артистов «Седьмой день» (позже «ГХР Production»), и проходил он ежегодно в декабре. Однако хабаровская рэп-сцена была вынуждена на некоторое время встать на паузу. Не последнюю роль в этом сыграла начавшаяся впоследствии пандемия. В 2022 году, когда ситуация пошла на спад, мы создали огромный Long Mix, который поспособствовал созданию большого хип-хоп комьюнити. Именно это и послужило толчком к восстановлению живых выступлений хабаровских исполнителей в клубах. К нам первым на помощь пришел арт-директор одного заведения Денис Рублевский. Он предложил хабаровским исполнителям эту площадку на комфортных условиях с качественным звуком, хорошей историей, отличным персоналом и уровнем сервиса. Изначально Денис договаривался с одним из создателей первых «Септикумов», участником группы «Седьмой день» Евгением Щеголевым. Однако из-за сильной загруженности на своей студии звукозаписи Евгений предложил в качестве организатора мероприятия меня, — рассказал «Комсомольской правде» — Хабаровск" главный организатор фестиваля Septikum Андрей Гречачин (Дис Трой).
Он отметил, что особенность фестиваля в том, что участвовать могут исполнители со всего Дальнего Востока. На мероприятие традиционно приезжают гости из Биробиджана, Владивостока, Комсомольска-на-Амуре и других городов региона. Хотя главная особенность в том, что это на данный момент старейший в Хабаровске фестиваль с огромной историей и именем. Septikum — это бренд. Андрей добавил, что участвовать может, к сожалению, не любой желающий. Было подано более шестидесяти заявок, из которых организаторский состав отобрал для выступления только около тридцати участников. Традиционно количество желающих примерно вдвое больше, чем времени, которое фестиваль может предоставить. Приходилось отбирать кандидатов по ряду критериев, а именно — опыт сценических выступлений, умение взаимодействовать с аудиторией и работать с микрофоном, так как студийная деятельность разительно отличается от живого выступления. Однако стоит отметить, что и про новичков в хабаровском хип-хоп комьюнити никогда не забывают. Для них реализована масса других проектов. Таких, как, например, «Папины тусы» Максима Самарина (Папа Макс). Septikum же предназначен для самых опытных артистов, которые давно состоялись в жанре и зарекомендовали себя на хабаровской и дальневосточной сцене.
— Все началось с того, что мы записывали наш предыдущий альбом на студии у Евгения Щеголева, и там зашел разговор про хабаровское хип-хоп движение. Я всегда был погружен в рок-н-рольную историю, и мне стало интересно — а как в рэпе обстоят дела в настоящее время? Я стал задавать Евгению вопросы. Он рассказал, что после пандемии хабаровский хип-хоп движ испытывает определенный кризис. И родилась идея. Я предложил, что, если есть желание, можно провести мероприятие в Хабаровске в самом центре города на площадке до четырехсот человек. Особенно интересно было то, что это раскручивалось на фоне записи большого «Лонгмикса», и люди перед нами как раз выходили после записи своих фрагментов. Это было летом, а уже к осени на меня вышел Андрей Гречачин, мы оговорили ряд нюансов и вот уже проводим пятое или даже шестое по счету мероприятие, и мне очень-очень нравится это все, — рассказал «КП» — Хабаровск" арт-директор бара, вокалист группы Starkillers Денис Рублевский.
Он отметил, что нельзя не признать, что хип-хоп и рэп — это в настоящее время самая популярная музыка на планете. Однако, если брать Хабаровск, то на приезжих звезд жанра спрос значительно выше, чем на локальных исполнителей. Иногда создается впечатление, что им из-за этого приходится творчески сильнее выкладываться даже по сравнению с местной рок- или электронной сценой. Денис добавил, что для него все, что связано с локальной музыкой во всех ее проявлениях, — не важно, будь то самый экстремальный метал или совершенно андеграундный уличный рэп — очень важно. И он по мере своих возможностей как человек, погруженный в музыку, считает своим долгом поддерживать локальных исполнителей — как площадкой, так и общественной деятельностью. Самое главное, что Septikum справляется со своей основной задачей — популяризацией отдельно взятой культуры и привлечением в эту культуру большего количества людей. Каждому крупному городу нужен такой флагманский специфический фестиваль, ведь его главной изюминкой является то, что он собирает команды и артистов со всех городов Дальнего Востока. И если это происходит, значит все делается правильно.
— Помимо музыки, самое ценное — это встретиться со всеми ребятами. Из-за огромного количества своих дел у каждого мы редко имеем возможность видеться, а на «Септикуме» они все здесь, и это очень круто! У нас мощное комьюнити, и я очень рад со всеми увидеться, — поделился с «КП» — Хабаровск" один из постоянных артистов фестиваля Паша Мэд.
Septikum — не единственный крупный хабаровский хип-хоп фестиваль. Хабаровское рэп-комьюнити организует еще несколько знаковых для жанра событий в краевой столице. В частности, уже летом следует ожидать не менее масштабный фестиваль DV4LIFE, на сцене которого также планируется масса драйва и позитивных эмоций.