Как в старые добрые времена: хип-хоп фестиваль Septikum возродили в Хабаровске

— Все началось с того, что мы записывали наш предыдущий альбом на студии у Евгения Щеголева, и там зашел разговор про хабаровское хип-хоп движение. Я всегда был погружен в рок-н-рольную историю, и мне стало интересно — а как в рэпе обстоят дела в настоящее время? Я стал задавать Евгению вопросы. Он рассказал, что после пандемии хабаровский хип-хоп движ испытывает определенный кризис. И родилась идея. Я предложил, что, если есть желание, можно провести мероприятие в Хабаровске в самом центре города на площадке до четырехсот человек. Особенно интересно было то, что это раскручивалось на фоне записи большого «Лонгмикса», и люди перед нами как раз выходили после записи своих фрагментов. Это было летом, а уже к осени на меня вышел Андрей Гречачин, мы оговорили ряд нюансов и вот уже проводим пятое или даже шестое по счету мероприятие, и мне очень-очень нравится это все, — рассказал «КП» — Хабаровск" арт-директор бара, вокалист группы Starkillers Денис Рублевский.