Молодёжь Хабаровского края может предложить правительству России свой проект

Желающим принять участие также нужно будет подробно рассказать о своей инициативе, отметить возраст целевой аудитории, а также предположить результаты ее реализации. Подать свое предложение можно на портале Госуслуг. Сделать это необходимо до 1 апреля.





Напомним, 29 февраля во время церемонии оглашения послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин анонсировал запуск в 2024 году национального проекта «Молодёжь России», целью которого станет поддержка подрастающего и молодого поколения страны через объединение положительного опыта сферы.



Национальный проект призван объединить все механизмы поддержки, которые сегодня предоставляются государством для молодёжи. Помочь в этом и сделать реализацию молодежной политики еще более эффективной предлагают всем с помощью инициатив.