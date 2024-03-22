Для зарплаты за 100 надо 15 поездок в день: таксисты Владивостока о плюсах и рисках работы

Ежегодно в конце марта миллионы водителей по всему миру отмечают свой профессиональный праздник — Международный день таксиста. А, как известно, не профессия красит человека, а человек профессию, в связи с этим мы решили выяснить, кто он — владивостокский таксист в 2024 году. Сколько он зарабатывает и с какими трудностями ему приходится сталкиваться ежедневно? О тонкостях профессии, изменениях на рынке и самых необычных клиентах рассказали корр. ИА PrimaMedia водители, подключенные к сервисам заказа такси «Максим» и «Яндекс».
«Максим»
В пресс-службе сервиса заказа такси «Максим» отметили, что за последний год во Владивостоке ситуация на рыке изменилась, а именно — заметно усилился отток водителей. Так, с марта 2023 года по настоящий момент количество водителей снизилось приблизительно на 25%. В существенной мере на ситуацию повлияло вступление в силу нового закона о такси, который предъявляет к самозанятым водителям те же требования, что и к таксопаркам, тем самым затрудняя их выход на легальный рынок.
«Также важным фактором, усилившим отток водителей из отрасли, стала экономическая ситуация — из-за роста цен на топливо, обслуживание и ремонт автомобилей, рентабельность поездок сократилась. А рост инфляции сделал работу в такси невыгодной для иностранных граждан», — объяснили в пресс-службе.
У водителей, сотрудничающих с сервисом «Максим» нет смен и плана — они работают по полностью свободному графику и сами решают, сколько заказов и в какое время готовы выполнить. Получается, что для одних быть таксистом — просто подработка, а для других — основная занятость. Доход у водителей тоже разный — в целом, он зависит от того, сколько заказов выполняет водитель. Так, в пресс-службе сервиса заказа такси отмечают, что сейчас во Владивостоке выручка водителей, активно выполняющих заказы, составляет около 120−130 тысяч рублей до вычета комиссии.
Так, например, Александр — один из водителей, подключённых к сервису «Максим», совмещает работу на заводе с такси уже на протяжении четырёх лет. По его словам, выполняя 3−4 заказа в день и активно работая по выходным, за месяц выручка водителя достигает 40−50 тысяч рублей.
«Мне уже 49 лет, работаю на заводе, а в свободное время, чтобы копейку лишнюю иметь вот так подрабатываю — скоро сыну поступать, вот и нужно подкопить денег. В день, наверное, выполняю 3−4 заказа после работы, в выходные побольше. Хотя в последнее время уже не могу позволить себе работать постоянно — тут сказывается то, что обслуживание машины никто оплачивать мне не будет, да и проблемы со здоровьем начались», — рассказывает Александр.
В пресс-службе «Максим» объяснили, что выручка водителей за последние несколько лет увеличилась, но вместе с ней увеличились и расходы на оказание услуг. Топливо, запчасти, ремонт и обслуживание автомобилей — всё это стало стоить дороже. В итоге получилось, что за последние несколько лет доходы водителей остались примерно на том же уровне.
«В “Максим” комиссия от заказа начинается от 5%. При этом сервис даёт возможность самостоятельно влиять водителям на размер комиссии. Так, с октября 2023 года в сервисе действует система вознаграждений “Уровни активности” — с помощью неё регулируется комиссия в зависимости от того, какое количество заказов выполняет таксист. Чем больше выполненных заказов, тем ниже комиссия», — отметили в компании.
Среди самых прибыльных мест для осуществления деятельности во Владивостоке Александр отмечает в первую очередь Русский остров, аэропорт, станцию Угольную и, конечно, ближайшие от города населённые пункты.
«Как-то раз мне пришел заказ на улицу Гамарника, я принял его и удивился цене — там было в районе тысячи рублей. Приехал за клиентом — парень садится в машину и спрашивает: “Вы видели куда мы едем?”. Я говорю, мол, конечно, видел, но цене удивился — подумал, может, пробки. А оказалось, что он такси до Артёма заказал, где такая же улица есть. Я довез его, конечно, мы посмеялись, но я такие длинные поездки не люблю — оттуда проблематично назад с клиентом вернуться. Получается, что выгоды, как таковой, особо и нет», — делится Александр.
За время подработок водителем Александр уже научился определять тех пассажиров, с которыми не стоит вступать диалог, у кого при оплате заказа нужно пересчитывать каждую копейку, а увидев кого, лучше просто сразу отменить заказ.
«На самом деле, конечно, такие истории совсем нечастые. Когда я только начинал работать, их было больше — возможно, потому что опыта у меня было маловато, каждому верил, а меня обманывали на деньги, бывало такое, что мужчины в сильном опьянении садились в машину, провоцировали на конфликт, начинали даже угрожать. Ситуаций, когда с пассажирами доходило до драки, у меня не было. Сейчас уже сразу можно увидеть человека, который в ненормальном, так сказать, состоянии и сразу отменить заказ. Лучше уж так, чем это привело бы к печальным последствиям потом», — рассказывает таксист.
В пресс-службе компании отметили, что сотрудники сервиса пытаются разобраться в каждой конфликтной ситуации индивидуально. Так, в определенных случаях бывает достаточно настроить систему таким образом, чтобы конкретный водитель и пассажир больше не встретились на заказах сервиса. В других же ситуациях применяются уже более более суровые меры — например, блокировка на сервисе.
«Яндекс»
Обиджону 52 года, и вот уже более 15 лет он является одним из водителей, подключенных к сервису «Яндекс» во Владивостоке. Начинал мужчина с подработок, параллельно работая в различных кондитерских города, сейчас же «хобби» переросло в полноценную работу. По словам водителя, в какой-то момент он понял, что это выгоднее и последние пять лет таксист практически ежедневно совершает около 10−15 поездок в день.
Обиджон отмечает, что «Яндекс», как и сервис «Максим», не оплачивает водителям обслуживание автомобиля, что является, по его мнению, огромным минусом для людей, которые предпочли работать на своей машине.
«Я работаю на своей машине — тут, конечно, плохо, что сервис не оплачивает обслуживание автомобиля. Бензин, ремонт, мойка — всё это мы должны делать сами. Графика, как такого, нет — тут ты всё под себя подстраиваешь. Хочешь — можешь брать заказы с пяти утра до ночи хоть каждый день, хочешь — можешь себе внеплановый выходной устроить. С одной стороны, это, конечно удобно. Но с другой — если вдруг ты долго не берешь заказы, это всё отслеживается, и вернуться будет не так просто — заказов уж точно будет меньше», — объясняет водитель.
Говоря о самых прибыльных местах Владивостока, Обиджон, как и многие другие, выделяет Русский остров — по словам водителя, в утреннее время на студентах можно неплохо подзаработать — так, за 20-минутную поездку сервис запрашивает от 450 рублей, при этом цена может доходить и до 700, а в некоторых случаях, даже до 900 рублей. Водитель со смехом признался, что по утрам на Русском острове водители даже дежурят — ждут, когда кто-то из местных поедет на работу или в больницу.
«С Русского острова хорошо, конечно, ездить — пробок там практически нет, дороги хорошие, а платят больше, чем за такую же 20-минутную поездку по городу, но там и дороги хуже, и вероятность в пробку попасть больше. Еще по деньгам хорошо выходит до аэропорта ездить, но мне туда ездить не нравится — слишком долго», — рассказывает таксист.
«Мне нужно кормить семью, так что приходится брать много заказов — наверное, 10−15 в день точно выходит. Вообще, с каждого заказа списывается 20% комиссии, я работал и в “Максиме” — там комиссия меньше, но и обычно поездка стоит дешевле. В месяц зарабатываю, наверное, тысяч 100−110 с учетом вычета комиссии уже», — отмечает Обиджон.
Как одну из самых больших неприятностей таксиста, водитель выделят клиентов-обманщиков — по его словам, в приложении они выбирают оплату наличными, фабрикуют в различных сервисах скриншот перевода на карту, а деньги не поступают водителю. Так он и понимает, что оказался обманутым — конечно, сразу сообщает об инциденте в поддержку сервиса, а тот возмещает убытки различными бонусами. Интересно, что по наблюдениям водителя таким мошенничеством занимаются в основном девушки или женщины, по которым изначально и «не скажешь», что они способны обмануть.
«Была одна смешная история — женщина села в машину, прилично одетая, лет 40−45. Я довез ее до дома, а оплата стояла у нее наличным расчётом, она мне показала скриншот и вышла, я уже минут через 5 понял, что обманули и уехал. И вот чуть позже мне позвонили и сообщили, что она у меня в машине сумку забыла. Ну я вернулся, естественно, на этот раз деньги она мне уже перевела. Я спросил её: “Вы зачем обманываете?”, она ничего не говорила, глаза отводила — наверное, стыдно стало. Потом просто сумку забрала и ушла. Впервые такое было, что вора за руку поймал», — уже со смехом вспоминает таксист.
Говоря о том, почему именно такую работу выбрал себе Обиджон, он честно признаётся, что любит своё всей душой.
«Вот знаете, бывает человек вроде успешный на должности какой-то высокой, а несчастливый. Я люблю водить машину, меня это расслабляет, люблю включить музыку и даже молча ехать, люблю и поговорить с людьми — пассажиры самые разные попадаются с разных частей света, они могут рассказать много интересного. Наверное, это призвание — многие не смогли бы так, а мне нравится. Если работать активно, брать заказы, то и по деньгам выходит нормально. Не думаю, что я уже когда-нибудь сменю работу», — признаётся водитель.