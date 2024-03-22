Для зарплаты за 100 надо 15 поездок в день: таксисты Владивостока о плюсах и рисках работы

«На самом деле, конечно, такие истории совсем нечастые. Когда я только начинал работать, их было больше — возможно, потому что опыта у меня было маловато, каждому верил, а меня обманывали на деньги, бывало такое, что мужчины в сильном опьянении садились в машину, провоцировали на конфликт, начинали даже угрожать. Ситуаций, когда с пассажирами доходило до драки, у меня не было. Сейчас уже сразу можно увидеть человека, который в ненормальном, так сказать, состоянии и сразу отменить заказ. Лучше уж так, чем это привело бы к печальным последствиям потом», — рассказывает таксист.