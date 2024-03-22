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Для зарплаты за 100 надо 15 поездок в день: таксисты Владивостока о плюсах и рисках работы

О клиентах-обманщиках, заработке и изменениях на рынке рассказали местные водители и сервисы заказов в Международный день таксиста.

Источник: PrimaMedia.ru

Ежегодно в конце марта миллионы водителей по всему миру отмечают свой профессиональный праздник — Международный день таксиста. А, как известно, не профессия красит человека, а человек профессию, в связи с этим мы решили выяснить, кто он — владивостокский таксист в 2024 году. Сколько он зарабатывает и с какими трудностями ему приходится сталкиваться ежедневно? О тонкостях профессии, изменениях на рынке и самых необычных клиентах рассказали корр. ИА PrimaMedia водители, подключенные к сервисам заказа такси «Максим» и «Яндекс».

«Максим»

В пресс-службе сервиса заказа такси «Максим» отметили, что за последний год во Владивостоке ситуация на рыке изменилась, а именно — заметно усилился отток водителей. Так, с марта 2023 года по настоящий момент количество водителей снизилось приблизительно на 25%. В существенной мере на ситуацию повлияло вступление в силу нового закона о такси, который предъявляет к самозанятым водителям те же требования, что и к таксопаркам, тем самым затрудняя их выход на легальный рынок.

«Также важным фактором, усилившим отток водителей из отрасли, стала экономическая ситуация — из-за роста цен на топливо, обслуживание и ремонт автомобилей, рентабельность поездок сократилась. А рост инфляции сделал работу в такси невыгодной для иностранных граждан», — объяснили в пресс-службе.

У водителей, сотрудничающих с сервисом «Максим» нет смен и плана — они работают по полностью свободному графику и сами решают, сколько заказов и в какое время готовы выполнить. Получается, что для одних быть таксистом — просто подработка, а для других — основная занятость. Доход у водителей тоже разный — в целом, он зависит от того, сколько заказов выполняет водитель. Так, в пресс-службе сервиса заказа такси отмечают, что сейчас во Владивостоке выручка водителей, активно выполняющих заказы, составляет около 120−130 тысяч рублей до вычета комиссии.

Так, например, Александр — один из водителей, подключённых к сервису «Максим», совмещает работу на заводе с такси уже на протяжении четырёх лет. По его словам, выполняя 3−4 заказа в день и активно работая по выходным, за месяц выручка водителя достигает 40−50 тысяч рублей.

«Мне уже 49 лет, работаю на заводе, а в свободное время, чтобы копейку лишнюю иметь вот так подрабатываю — скоро сыну поступать, вот и нужно подкопить денег. В день, наверное, выполняю 3−4 заказа после работы, в выходные побольше. Хотя в последнее время уже не могу позволить себе работать постоянно — тут сказывается то, что обслуживание машины никто оплачивать мне не будет, да и проблемы со здоровьем начались», — рассказывает Александр.

В пресс-службе «Максим» объяснили, что выручка водителей за последние несколько лет увеличилась, но вместе с ней увеличились и расходы на оказание услуг. Топливо, запчасти, ремонт и обслуживание автомобилей — всё это стало стоить дороже. В итоге получилось, что за последние несколько лет доходы водителей остались примерно на том же уровне.

«В “Максим” комиссия от заказа начинается от 5%. При этом сервис даёт возможность самостоятельно влиять водителям на размер комиссии. Так, с октября 2023 года в сервисе действует система вознаграждений “Уровни активности” — с помощью неё регулируется комиссия в зависимости от того, какое количество заказов выполняет таксист. Чем больше выполненных заказов, тем ниже комиссия», — отметили в компании.

Среди самых прибыльных мест для осуществления деятельности во Владивостоке Александр отмечает в первую очередь Русский остров, аэропорт, станцию Угольную и, конечно, ближайшие от города населённые пункты.

«Как-то раз мне пришел заказ на улицу Гамарника, я принял его и удивился цене — там было в районе тысячи рублей. Приехал за клиентом — парень садится в машину и спрашивает: “Вы видели куда мы едем?”. Я говорю, мол, конечно, видел, но цене удивился — подумал, может, пробки. А оказалось, что он такси до Артёма заказал, где такая же улица есть. Я довез его, конечно, мы посмеялись, но я такие длинные поездки не люблю — оттуда проблематично назад с клиентом вернуться. Получается, что выгоды, как таковой, особо и нет», — делится Александр.

Помимо этого, водитель искренне считает свою работу довольно опасной, объясняя это тем, что среди пассажиров могут попадаться совершенно разные люди. Так, одни из них, выглядят довольно прилично, но хамски разговаривают в автомобиле или пытаются обмануть на деньги, а с другими лучше вовсе не связываться, потому что это будет «себе дороже».

За время подработок водителем Александр уже научился определять тех пассажиров, с которыми не стоит вступать диалог, у кого при оплате заказа нужно пересчитывать каждую копейку, а увидев кого, лучше просто сразу отменить заказ.

«На самом деле, конечно, такие истории совсем нечастые. Когда я только начинал работать, их было больше — возможно, потому что опыта у меня было маловато, каждому верил, а меня обманывали на деньги, бывало такое, что мужчины в сильном опьянении садились в машину, провоцировали на конфликт, начинали даже угрожать. Ситуаций, когда с пассажирами доходило до драки, у меня не было. Сейчас уже сразу можно увидеть человека, который в ненормальном, так сказать, состоянии и сразу отменить заказ. Лучше уж так, чем это привело бы к печальным последствиям потом», — рассказывает таксист.

В пресс-службе компании отметили, что сотрудники сервиса пытаются разобраться в каждой конфликтной ситуации индивидуально. Так, в определенных случаях бывает достаточно настроить систему таким образом, чтобы конкретный водитель и пассажир больше не встретились на заказах сервиса. В других же ситуациях применяются уже более более суровые меры — например, блокировка на сервисе.

«Яндекс»

Обиджону 52 года, и вот уже более 15 лет он является одним из водителей, подключенных к сервису «Яндекс» во Владивостоке. Начинал мужчина с подработок, параллельно работая в различных кондитерских города, сейчас же «хобби» переросло в полноценную работу. По словам водителя, в какой-то момент он понял, что это выгоднее и последние пять лет таксист практически ежедневно совершает около 10−15 поездок в день.

Обиджон отмечает, что «Яндекс», как и сервис «Максим», не оплачивает водителям обслуживание автомобиля, что является, по его мнению, огромным минусом для людей, которые предпочли работать на своей машине.

«Я работаю на своей машине — тут, конечно, плохо, что сервис не оплачивает обслуживание автомобиля. Бензин, ремонт, мойка — всё это мы должны делать сами. Графика, как такого, нет — тут ты всё под себя подстраиваешь. Хочешь — можешь брать заказы с пяти утра до ночи хоть каждый день, хочешь — можешь себе внеплановый выходной устроить. С одной стороны, это, конечно удобно. Но с другой — если вдруг ты долго не берешь заказы, это всё отслеживается, и вернуться будет не так просто — заказов уж точно будет меньше», — объясняет водитель.

Говоря о самых прибыльных местах Владивостока, Обиджон, как и многие другие, выделяет Русский остров — по словам водителя, в утреннее время на студентах можно неплохо подзаработать — так, за 20-минутную поездку сервис запрашивает от 450 рублей, при этом цена может доходить и до 700, а в некоторых случаях, даже до 900 рублей. Водитель со смехом признался, что по утрам на Русском острове водители даже дежурят — ждут, когда кто-то из местных поедет на работу или в больницу.

«С Русского острова хорошо, конечно, ездить — пробок там практически нет, дороги хорошие, а платят больше, чем за такую же 20-минутную поездку по городу, но там и дороги хуже, и вероятность в пробку попасть больше. Еще по деньгам хорошо выходит до аэропорта ездить, но мне туда ездить не нравится — слишком долго», — рассказывает таксист.

Говоря о финансовой составляющей, таксист объяснил, что здесь, как и во многих других профессиях, всё зависит от человека и только от человека — так, в «рыбный» день ты можешь заработать и 7, и 10 тысяч рублей — особенно это бывает в моменты такой знакомой владивостокцам непогоды. Дождь, снег, град — всё это на руку водителям.

«Мне нужно кормить семью, так что приходится брать много заказов — наверное, 10−15 в день точно выходит. Вообще, с каждого заказа списывается 20% комиссии, я работал и в “Максиме” — там комиссия меньше, но и обычно поездка стоит дешевле. В месяц зарабатываю, наверное, тысяч 100−110 с учетом вычета комиссии уже», — отмечает Обиджон.

Как одну из самых больших неприятностей таксиста, водитель выделят клиентов-обманщиков — по его словам, в приложении они выбирают оплату наличными, фабрикуют в различных сервисах скриншот перевода на карту, а деньги не поступают водителю. Так он и понимает, что оказался обманутым — конечно, сразу сообщает об инциденте в поддержку сервиса, а тот возмещает убытки различными бонусами. Интересно, что по наблюдениям водителя таким мошенничеством занимаются в основном девушки или женщины, по которым изначально и «не скажешь», что они способны обмануть.

«Была одна смешная история — женщина села в машину, прилично одетая, лет 40−45. Я довез ее до дома, а оплата стояла у нее наличным расчётом, она мне показала скриншот и вышла, я уже минут через 5 понял, что обманули и уехал. И вот чуть позже мне позвонили и сообщили, что она у меня в машине сумку забыла. Ну я вернулся, естественно, на этот раз деньги она мне уже перевела. Я спросил её: “Вы зачем обманываете?”, она ничего не говорила, глаза отводила — наверное, стыдно стало. Потом просто сумку забрала и ушла. Впервые такое было, что вора за руку поймал», — уже со смехом вспоминает таксист.

Говоря о том, почему именно такую работу выбрал себе Обиджон, он честно признаётся, что любит своё всей душой.

«Вот знаете, бывает человек вроде успешный на должности какой-то высокой, а несчастливый. Я люблю водить машину, меня это расслабляет, люблю включить музыку и даже молча ехать, люблю и поговорить с людьми — пассажиры самые разные попадаются с разных частей света, они могут рассказать много интересного. Наверное, это призвание — многие не смогли бы так, а мне нравится. Если работать активно, брать заказы, то и по деньгам выходит нормально. Не думаю, что я уже когда-нибудь сменю работу», — признаётся водитель.