В Приморье полиция ищет водителя, который не пустил ребенка в общественный транспорт

Согласно ролику, мужчина не пустил в автобус мальчика с открытой банкой газировки. Водитель в грубой форме попросил ребенка выбросить напиток и не заходить с ним в салон либо же допить прямо на остановке. В адрес ребенка даже посыпались оскорбления. Когда мальчик вышел, чтобы это сделать, шофер закрыл двери и тронулся дальше по маршруту.