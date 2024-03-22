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В Приморье полиция ищет водителя, который не пустил ребенка в общественный транспорт

Мужчина в грубой форме общался с мальчиком.

Источник: PrimaMedia.ru

Полиция Артема заинтересовалась инцидентом с участием водителя автобуса и ребенка, которого мужчина не пустил в салон транспорта, сообщает ИА PrimaMedia. Видеозапись появилась в социальных сетях.

Согласно ролику, мужчина не пустил в автобус мальчика с открытой банкой газировки. Водитель в грубой форме попросил ребенка выбросить напиток и не заходить с ним в салон либо же допить прямо на остановке. В адрес ребенка даже посыпались оскорбления. Когда мальчик вышел, чтобы это сделать, шофер закрыл двери и тронулся дальше по маршруту.

«По данному факту полицейские проводят проверку. Устанавливаются личности участников инцидента и обстоятельства произошедшего», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.