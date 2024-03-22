В Красноярске может появиться новая благоустроенная набережная

В Красноярске может появиться новая набережная на улице Вильского. Об этом сообщили в мэрии.
Жители Красноярска голосуют за объекты благоустройства. Одним из них может стать набережная на улице Вильского, 10−14. Это весьма популярное у красноярцев место. Там часто гуляют семьи с детьми и пожилые люди. Сейчас на этом месте необустроенный берег озера среди жилых домов.
«В перспективе территория может стать единой комфортной зоной отдыха до ручья Серебряный. Пешеходные дорожки для променада, удобные скамейки, качели, малые архитектурные вдохнут новую жизнь в это пространство. Уже сейчас за набережную отдано 10 810 голосов», — отметили в мэрии города.
Конкуренцию набережной составляет сквер на Карбышева. За него проголосовали более 2 тысяч человек.
Ранее сообщалось о том, что в Ленинском районе Красноярска выбирают сквер для благоустройства.