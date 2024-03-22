В Красноярске может появиться новая благоустроенная набережная

Жители Красноярска голосуют за объекты благоустройства. Одним из них может стать набережная на улице Вильского, 10−14. Это весьма популярное у красноярцев место. Там часто гуляют семьи с детьми и пожилые люди. Сейчас на этом месте необустроенный берег озера среди жилых домов.