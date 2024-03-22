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Оттепель обещают красноярцам на выходных

Самым теплым днем станет воскресенье.

Сейчас в Ричмонде: +12° 4 м/с 28% 762 мм рт. ст. +12°
Источник: РИА "Новости"

В конце этой недели в Красноярск придет небольшое потепление: синоптики обещают небольшой «плюс» в дневные часы.

Пятница и ночь на субботу будут еще достаточно морозными: −5, −7 °C… −10, −13 °C. Ожидается небольшой снег и ветер западной четверти 5−10 м/с.

Днем в первый выходной температура должна повыситься до +2 °C. Будет пасмурно и, скорее всего, с небольшими осадками.

В воскресенье ночью уличные термометры покажут −2, +1 °C, днем — до +4 °C. Погода ожидается сухой, но ветреной.

В целом температурный режим в конце недели в Красноярске будет в пределах средних многолетних значений.