Наркоситуацию в Иркутской области по итогам 2023 года оценили как нейтральную

«Антинаркотической работе мы уделяем большое внимание, взаимодействуем здесь с полицией и другими заинтересованными ведомствами, чтобы добиться хорошего результата. Сейчас у нас более или менее стабильная обстановка в регионе, но безусловно есть куда стремиться, поручил проработать ряд дополнительных мер по разным направлениям, рассмотрим их на следующих заседаниях», — сказал Игорь Кобзев.