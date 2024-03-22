Наркоситуацию в Иркутской области по итогам 2023 года оценили как нейтральную

Первое в этом году заседание антинаркотической комиссии в Иркутской области состоялось под председательством главы региона Игоря Кобзева. Как доложила помощник губернатора Марина Горохова, наркоситуация в Приангарье по итогам 2023 года оценивается как нейтральная. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе правительства региона.
В 2020 году губернатором был утвержден перечень приоритетных направлений реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период 2030 года в Иркутской области. Перечнем предусмотрено проведение 82 мероприятий по направлениям: совершенствование антинаркотической деятельности и госконтроля за оборотом наркотиков; профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков; сокращение числа лиц, у которых диагностированы наркомания; сокращение количества преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Предусмотренные перечнем на 2023 год мероприятия выполнены.
«Антинаркотической работе мы уделяем большое внимание, взаимодействуем здесь с полицией и другими заинтересованными ведомствами, чтобы добиться хорошего результата. Сейчас у нас более или менее стабильная обстановка в регионе, но безусловно есть куда стремиться, поручил проработать ряд дополнительных мер по разным направлениям, рассмотрим их на следующих заседаниях», — сказал Игорь Кобзев.
Большая часть мероприятий реализуется через два государственных учреждения: это Центр профилактики наркомании и Центр реабилитации наркозависимых «Воля». Консультационные пункты Центра реабилитации функционируют в 23 муниципальных образованиях, куда в 2023 году было зачислено в программу реабилитации 238 человек.
Как рассказала замминистра по молодежной политике региона Ирина Авдеева, Иркутская область — единственный субъект в России, где выстроена региональная система предупреждения наркомании. А именно, представители Центра профилактики работают на территории 39 муниципалитетов, проводят мероприятия в школах, колледжах, на предприятиях и других организациях. В прошлом году специалисты провели более 5 тысяч мероприятий по профилактике алкоголизма, наркомании, курения.
Также продолжают свою работу разные молодежные проекты по профилактике наркомании: крупномасштабный областной онлайн-квиз «Будь_в_Теме» (12+), интеллектуальные игры клуба знатоков «Разминка для мозга» (12+), квест-комната «Демоны молодости: история одной зависимости» (12+), таргетированная и контекстная социальная реклама, спектакль «Доза» (12+), антинаркотическая VR-игра авторский подкаст «Удобоваримо» (12+). По поручению Игоря Кобзева часть проектов в этом году была представлена на Международной выставке-форуме «Россия» (6+).
Уже поступили заявки от Мурманской, Тульской и Тюменской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, э Севастополя, Забайкальского, Пермского, Краснодарского, Алтайского краев, Республик Крым, Татарстан, Бурятия и других субъектов России. Не заявившиеся еще регионы тоже звонят и активно интересуются мероприятием. Как подчеркнула Ирина Авдеева, участие в форуме — это хорошая возможность обменяться опытом с профессионалами со всей страны.