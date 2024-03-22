В Хабаровске отопительный сезон завершается без сбоев

В администрации Хабаровска обсудили работу городского хозяйства в осенне-зимний период 2023—2024 годов и задачах по подготовке городского хозяйства к работе в предстоящее время. На подготовку Хабаровска к этому отопительному сезону было потрачено более 9 млрд рублей. Это почти в 2 раза больше, чем год назад. Существенное увеличение (почти на 3,9 млрд рублей) достигнуто за счет проведенных мероприятий на объектах АО «ДГК», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации краевого центра.
Были в полном объеме выполнены запланированные мероприятия и ремонтно-профилактические работы на оборудовании теплоэлектроцентралей, котельных, центральных тепловых пунктов, насосных станций, тепловых и электрических сетей. На 100% выполнена подготовка к зиме многоквартирных жилых домов. На теплоэлектроцентралях и отопительных котельных города были созданы необходимые запасы топлива. Предприятия, обслуживающие объекты теплоэнергетического комплекса и коммунальной сетевой инфраструктуры, укомплектованы необходимым количеством персонала, прошедшим соответствующее обучение и подтвердившим свою квалификацию.
«При подготовке городского хозяйства и объектов социального блока к работе в осенне-зимний период 2024—2025 годов планируется затратить не менее 8,4 млрд рублей. Это почти на 24% выше плановых показателей 2023 года», — прокомментировал Вадим Варады.
Спикер добавил, что к отопительному сезону профильным структурам предстоит подготовить все энергоисточники. В том числе, обеспечить накопление к 1 октября на Хабаровских ТЭЦ около 600 тысяч тонн угля для бесперебойного теплоснабжения объектов в течение отопительного сезона. Плановая сумма средств на капитальный и текущий ремонт основного и вспомогательного энергетического оборудования ТЭЦ в 2024 году — почти 6 млрд руб. С целью обеспечения потребности в топливе населения, проживающего в домах с печным отоплением, планируется завезти в 2024 году 18 тысяч тонн сортового угля.