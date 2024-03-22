В Хабаровске отопительный сезон завершается без сбоев

В администрации Хабаровска обсудили работу городского хозяйства в осенне-зимний период 2023—2024 годов и задачах по подготовке городского хозяйства к работе в предстоящее время. На подготовку Хабаровска к этому отопительному сезону было потрачено более 9 млрд рублей. Это почти в 2 раза больше, чем год назад. Существенное увеличение (почти на 3,9 млрд рублей) достигнуто за счет проведенных мероприятий на объектах АО «ДГК», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации краевого центра.