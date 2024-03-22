Переехавший из Хабаровского края в Московский зоопарк тигр получил кличку Амур

Полосатый хищник теперь официально зовется Амур. Это вариант имени оказался самым предпочтительным по мнению тех, кто участвовал в голосовании. Также предлагалось назвать тигра именами Хабар, Орион и Восток, но за них проголосовали меньше людей.
Напомним, тигра спасли в Хабаровском крае. У него был застарелый перелом локтевой кости запястья и отсутствия одной из когтевых фаланг. По мнению специалистов, с такими травмами тигр в дикой природе не выживет. Поэтому ему создали особенную среду и поместили под постоянное наблюдение.