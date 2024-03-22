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Переехавший из Хабаровского края в Московский зоопарк тигр получил кличку Амур

Для тигра, который переехал из Хабаровского края в Московский зоопарк в 2023 году, выбрали кличку.

Источник: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

Полосатый хищник теперь официально зовется Амур. Это вариант имени оказался самым предпочтительным по мнению тех, кто участвовал в голосовании. Также предлагалось назвать тигра именами Хабар, Орион и Восток, но за них проголосовали меньше людей.

Напомним, тигра спасли в Хабаровском крае. У него был застарелый перелом локтевой кости запястья и отсутствия одной из когтевых фаланг. По мнению специалистов, с такими травмами тигр в дикой природе не выживет. Поэтому ему создали особенную среду и поместили под постоянное наблюдение.

флора и фауна