Переехавший из Хабаровского края в Московский зоопарк тигр получил кличку Амур

Напомним, тигра спасли в Хабаровском крае. У него был застарелый перелом локтевой кости запястья и отсутствия одной из когтевых фаланг. По мнению специалистов, с такими травмами тигр в дикой природе не выживет. Поэтому ему создали особенную среду и поместили под постоянное наблюдение.