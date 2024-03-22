Паром «Александр Деев», ранее подавший аварийный сигнал, поздно вечером 21 марта пришвартовался в порту Ванино. Проводку судна осуществил ледокол «Капитан Хлебников», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». — Теплоход Александр Деев в 22.32 успешно ошвартовался к паромному причалу порта Ванино. Пассажиры и груз, вернулись в целости и сохранности в порт, где предстоит пересадка на паром «Сахалин-8», — сообщили в пресс-службе оператора судна АО «СахПасФлот».
Как ранее сообщали в компании, экипаж парома «Александр Деев» проводил судно в тяжелых ледовых условиях, когда обнаружил неисправность рулевого устройства. Это случилось через полтора часа после выхода из порта Ванино. По соображениям безопасности судно решили вернуть в порт для проведения ремонта.
Сейчас судно ждет осмотра специалистов. По словам источников издания, ожидается прибытие сотрудников «Амурского судостроительного завода», также для осмотра парома могут быть задействованы водолазы.
Паром «Александр Деев» благополучно вернулся в порт Ванино
Судно разгрузили и ждут приезда специалистов для поиска технической неисправности.
Паром «Александр Деев», ранее подавший аварийный сигнал, поздно вечером 21 марта пришвартовался в порту Ванино. Проводку судна осуществил ледокол «Капитан Хлебников», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». — Теплоход Александр Деев в 22.32 успешно ошвартовался к паромному причалу порта Ванино. Пассажиры и груз, вернулись в целости и сохранности в порт, где предстоит пересадка на паром «Сахалин-8», — сообщили в пресс-службе оператора судна АО «СахПасФлот».