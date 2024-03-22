Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Паром «Александр Деев» благополучно вернулся в порт Ванино

Судно разгрузили и ждут приезда специалистов для поиска технической неисправности.

Источник: Сахпасфлот

Паром «Александр Деев», ранее подавший аварийный сигнал, поздно вечером 21 марта пришвартовался в порту Ванино. Проводку судна осуществил ледокол «Капитан Хлебников», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». — Теплоход Александр Деев в 22.32 успешно ошвартовался к паромному причалу порта Ванино. Пассажиры и груз, вернулись в целости и сохранности в порт, где предстоит пересадка на паром «Сахалин-8», — сообщили в пресс-службе оператора судна АО «СахПасФлот».

Как ранее сообщали в компании, экипаж парома «Александр Деев» проводил судно в тяжелых ледовых условиях, когда обнаружил неисправность рулевого устройства. Это случилось через полтора часа после выхода из порта Ванино. По соображениям безопасности судно решили вернуть в порт для проведения ремонта.

Сейчас судно ждет осмотра специалистов. По словам источников издания, ожидается прибытие сотрудников «Амурского судостроительного завода», также для осмотра парома могут быть задействованы водолазы.