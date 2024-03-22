Мэр Владивостока представил план мероприятий Молодежной столицы

Кроме того глава города подчеркнул, что в план мероприятия Молодежной столицы включены развитие инфраструктуры и поддержка талантливой молодежи. Во Владивостоке появятся выставочное пространство для представления молодежных проектов, спортивный парк, мобильные музыкальные модули, а так же новые арт-объекты (в том числе в рамках федерального проекта «Культурный код»).