Мэр Владивостока представил план мероприятий Молодежной столицы

Владивосток вместе с Москвой выбраны Молодежными столицами России в 2024 году. Глава Владивостока Константин Шестаков 21 марта презентовал правительству Приморского края программу из 117 мероприятий и развития молодежной инфраструктуры. На 10 флагманских мероприятий (форумы, концерты, фестивали и спортивные соревнования) привлекут участников со всей России и иностранных гостей, сообщает ИА PrimaMedia.
«Мы совместно подготовили предложения по взаимодействию с Правительством города Москва: различные совместные выставочные активности, но главное это возможность нашим молодым талантливым ребятам в культуре, спорте, бизнесе проявить себя на площадках Москвы», — сказал мэр.
Кроме того глава города подчеркнул, что в план мероприятия Молодежной столицы включены развитие инфраструктуры и поддержка талантливой молодежи. Во Владивостоке появятся выставочное пространство для представления молодежных проектов, спортивный парк, мобильные музыкальные модули, а так же новые арт-объекты (в том числе в рамках федерального проекта «Культурный код»).
«Наша главная задача не просто провести мероприятия в рамках Молодежной столицы, а повысить узнаваемость Владивостока и Приморского края. Популяризировать наш регион среди молодёжи России, чтобы все знали, где находится Приморский край и захотели приехать в гости», — отметила первый вице-губернатор, председатель правительства Приморского края Вера Щербина.
Федерального агентства по делам молодёжи высоко оценило уровень проводимых во Владивостоке мероприятий в рамках проекта «Молодёжная столица России» и выразил готовность оказывать поддержку на федеральном уровне:
Напомним, Владивосток и Москва получили звание «Молодежная столица России» (12+) на 2024 год по результатам народного голосования и экспертной оценки. Всего за победу боролись пять городов: Владивосток, Красноярск, Омск, Москва и Мурманск. Итоги объявили на церемонии премии «Время молодых» в Доме молодежи на международной выставке-форуме «Россия».