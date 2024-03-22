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Никите Кологривому запрещен вход в Burger King после дебоша в Новосибирске

Таблички с перечеркнутой фотографией актера появятся в ресторанах сети фаст-фуда.

Источник: Сиб.фм

Сеть ресторанов быстрого питания Burger King внесла Никиту Кологривого в черный список после дебоша в кальянной в Новосибирске. Актера не будут обслуживать в заведениях фаст-фуда, пока он не извинится перед хостес, которую укусил. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на коммерческого директора компании Ивана Шестова.

Он заявил, что компания считает поведение артиста недостойным. В Москве в ресторане Burger King на Большой Серпуховской на двери повесили табличку с перечеркнутой фотографией Кологривого. На ней указано, что актеру запрещен вход в любой ресторан «Бургер Кинг». Также сотрудники сети предложили вместо официанток кусать воппер.

В планах разместить данные объявления во всех ресторанах страны, где это не запрещено.

Напомним, после учиненного в Новосибирске дебоша Никиту Кологривого на семь суток отправили в ИВС.

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