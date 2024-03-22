Никите Кологривому запрещен вход в Burger King после дебоша в Новосибирске

Сеть ресторанов быстрого питания Burger King внесла Никиту Кологривого в черный список после дебоша в кальянной в Новосибирске. Актера не будут обслуживать в заведениях фаст-фуда, пока он не извинится перед хостес, которую укусил. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на коммерческого директора компании Ивана Шестова.