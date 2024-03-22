До +5! В Новосибирске пообещали на конец недели тепло с плюсовой температурой

Циклон принес в Новосибирскую область временное похолодание местами до −11−18 градусов, но уже с пятницы, 22 марта, начнет теплеть. Синоптики Западно-Сибирского рассказали, какая погода ждет жителей области в конце недели.
22 марта в Новосибирске в первой половине дня местами ожидается переменная облачность и небольшой снег. Ветер западный с порывами до 4−9 м/с. Температура −5, −7 градусов, по области чуть ниже — до −5. Автомобилистам и пешеходам стоит быть внимательными — на дорогах сильная гололедица.
В ночь на субботу температура снизится до −7−9 градусов, а вот днем ожидается до +2 и мокрый снег. Ветер сменится на юго-западный. В воскресенье ожидается погода без осадков, ночью −3−8, днем до +5 градусов.