До +5! В Новосибирске пообещали на конец недели тепло с плюсовой температурой

22 марта в Новосибирске в первой половине дня местами ожидается переменная облачность и небольшой снег. Ветер западный с порывами до 4−9 м/с. Температура −5, −7 градусов, по области чуть ниже — до −5. Автомобилистам и пешеходам стоит быть внимательными — на дорогах сильная гололедица.