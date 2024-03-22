Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

До +5! В Новосибирске пообещали на конец недели тепло с плюсовой температурой

С 22 по 24 марта в Новосибирской области постепенно потеплеет до +5 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +8° 3 м/с 42% 763 мм рт. ст. +12°
Источник: Комсомольская правда

Циклон принес в Новосибирскую область временное похолодание местами до −11−18 градусов, но уже с пятницы, 22 марта, начнет теплеть. Синоптики Западно-Сибирского рассказали, какая погода ждет жителей области в конце недели.

22 марта в Новосибирске в первой половине дня местами ожидается переменная облачность и небольшой снег. Ветер западный с порывами до 4−9 м/с. Температура −5, −7 градусов, по области чуть ниже — до −5. Автомобилистам и пешеходам стоит быть внимательными — на дорогах сильная гололедица.

В ночь на субботу температура снизится до −7−9 градусов, а вот днем ожидается до +2 и мокрый снег. Ветер сменится на юго-западный. В воскресенье ожидается погода без осадков, ночью −3−8, днем до +5 градусов.