В Хабаровском крае экс-чиновник оштрафован на 50 тысяч рублей за подлог

Из материалов дела следует, что осужденный в сентябре 2022 года подписал акт, где были указаны ложные данные о якобы выполненных работах по монтажу на ленточный фундамент комплексной трансформаторной подстанции наружной установки. При этом чиновник знал, что по факту ничего не сделано, но оплату на сумму свыше 800 тысяч рублей все же подтвердил. Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.