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Новую школу искусств откроют к 1 сентября в Новосибирской области

В новой школе смогут заниматься более 200 учеников.

Источник: Правительство Новосибирской области

К 1 сентября в городе Черепаново Новосибирской области планируют сдать новую детскую школу искусств. Об этом сообщила пресс-служба правительства НСО.

По данным ведомства, в новой школе смогут заниматься более 200 учеников. Там будут классы музыки, хореографии, звукозаписи, гончарного мастерства и анимации, а также зрительный зал на 150 мест.

В настоящее время под подобные занятия выделено несколько кабинетов в местном Дворца культуры.

Сейчас строители достроили само здание, идет отделка помещений и благоустройство прилегающей территории. Вокруг школы планируют сделать парк со сценой и детскими площадками.

В настоящее время в регионе строят 11 домов культуры, музеев, детских школ искусств. В этом году будут сданы пять из них.

Напомним, шесть школ по концессии не сдадут в 2024 году в Новосибирске.

образование