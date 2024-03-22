Как не заразиться туберкулёзом?

По данным ВОЗ, смертность от туберкулёза в мире составляет 3 млн. человек в год. Самым распространённым считается туберкулёз лёгких, хотя болезнь может поразить любой орган. Несмотря на её тяжесть и простое заражение, это заболевание излечимое. Главный областной специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Кузбасса, к. м. н. Тамара Жиляева рассказывает, как защитить себя от туберкулеза, и о симптомах этого заболевания.