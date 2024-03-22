Как не заразиться туберкулёзом?

Туберкулёзом инфицирован каждый третий житель планеты, однако быть инфицированным — не значит болеть чахоткой.
По данным ВОЗ, смертность от туберкулёза в мире составляет 3 млн. человек в год. Самым распространённым считается туберкулёз лёгких, хотя болезнь может поразить любой орган. Несмотря на её тяжесть и простое заражение, это заболевание излечимое. Главный областной специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Кузбасса, к. м. н. Тамара Жиляева рассказывает, как защитить себя от туберкулеза, и о симптомах этого заболевания.
Как происходит заражение и как заподозрить у себя туберкулёз?
Возбудитель туберкулёза — устойчивая микобактерия палочка Коха, которая погибает в тепле, не переносит солнце и хлорсодержащие вещества. Передаётся болезнь воздушно-капельным путём (больной с открытой формой туберкулёза за год в среднем заражает более 10 человек). Реже бактерии передаются воздушно-пылевым путем, через предметы обихода. Заражение также происходит через продукты питания: мясо и молоко больных животных.
С момента попадания палочки Коха в организм и до появления первых признаков заболевания могут пройти годы в зависимости от иммунной системы человека. Болезнь развивается лишь у 10−15% людей, заразившихся микобактерией. Заболевание может развиться как постепенно, так и остро и напоминает течение бронхита, респираторной вирусной инфекции, пневмонии.
Первые признаки туберкулеза лёгких — слабость и кашель, которые не исчезают в течение трёх недель. Позже в мокроте появляется кровь, возникает боль при дыхании, так как ткани лёгких начинают разрушаться. Наличие этих признаков требует безотлагательного обращения к врачу.
К симптомам туберкулеза также относят субфебрильную температуру тела (37,1−38 °С), внезапную потерю веса, аппетита, перепады настроения, усиление потоотделения, особенно ночью, одышку, тахикардию, увеличение лимфатических узлов.
Если диагноз туберкулеза подтвердился, не стоит отчаиваться, так как своевременно выявленную болезнь можно полностью излечить: обычную форму за полгода, тяжёлую — до 9 месяцев без прерывания лечения.
Как не заболеть туберкулёзом?
Лучшая защита от туберкулеза — своевременная вакцинация. В России БЦЖ делают в роддоме всем здоровым новорождённым. Ревакцинацию проводят, когда ребенку исполняется 7 и 14 лет. Взрослый может защитить себя, не пропуская профилактические медосмотры и флюорографические исследования, которые позволяют выявить заболевание на ранней стадии.
Важной составляющей профилактики туберкулеза является здоровый образ жизни. Риск заболеть высок у тех, кто контактирует с больным человеком; живёт в регионе с высоким уровнем заболеваемости; страдает заболеваниями, снижающими иммунитет, или долго принимал ослабляющие его препараты; плохо питается, курит, пьёт и живёт в неблагоприятных условиях (тюрьма, ночлежка). Фактором риска считается также детский или пожилой возраст, так как иммунитет у детей и пожилых обычно слабее, чем у взрослых.
Чем раньше человек узнает об инфекции, тем быстрее вылечится от неё. В ежегодный бесплатный обязательный скрининг для детей входит проба Манту — введение под кожу микроскопической дозы очищенного экстракта белков палочки Коха. С 15-летнего возраста кузбассовцы раз в год проходят флюорографическое обследование.
Выявить туберкулез можно также с помощью исследования мокроты, мочи на микобактерии и крови.