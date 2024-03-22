В Новосибирске уточнили сроки весенних каникул в 2024 году

Часть школ работает по системе триместров. Они уже отдыхали с 19 по 25 февраля, а весенние каникулы у них продлятся с с 8 по 14 апреля. Летом они будут отдыхать с 8 июня по 31 августа 2024 года. В дни государственных праздников они также не учатся.