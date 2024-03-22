В Новосибирске уточнили сроки весенних каникул в 2024 году

Весной 2024 года школьники, учащиеся по четвертной системе в Новосибирске.ю будут отдыхать с 25 по 31 марта. Об этом сообщает BFM-Новосибирск.
В России Министерство образования дает рекомендации о датах каникулы у школьников, однако точные сроки каждое учебное заведение определяет самостоятельно. Даты дней отдыха детей можно найти на сайтах образовательных учреждений.
Летние каникулы в школах, где у детей четверти, будут с 26 мая по 31 августа 2024 года для некоторых классов и с 1 июня до 31 августа 2024 года для других. Также школьники будут отдыхать и на майские праздники.
Часть школ работает по системе триместров. Они уже отдыхали с 19 по 25 февраля, а весенние каникулы у них продлятся с с 8 по 14 апреля. Летом они будут отдыхать с 8 июня по 31 августа 2024 года. В дни государственных праздников они также не учатся.
Напомним, детская школа искусств заработает в Черепаново.