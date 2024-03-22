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Флешмоб «10 лет ГТО» пройдет в Красноярском крае 24 марта

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В воскресенье, в день празднования 10-летия со дня возрождения современного Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Красноярском крае состоится флешмоб «10 лет ГТО».

Источник: Минспорта Красноярского края

Принять участие во флешмобе может любой желающий. Обязательное условие — регистрация на сайте gto.ru и получение уникального индивидуального номера.

Одновременно с 12 до 14 часов по всему региону пройдет выполнение испытаний комплекса ГТО. Свои силы можно будет попробовать в беге на короткую и длинную дистанции, прыжках в длину с места, рывке гири, сгибании-разгибание рук в упоре лежа, подтягивании на высокой перекладине, упражнениях на гибкость и пресс.

Физкультурно-спортивные мероприятия состоятся в 50 муниципальных образованиях, к участию в них присоединятся руководители спортивных организаций и учреждений, а также должностные лица муниципальных образований.

В краевой столице праздник ГТО стартует в 12:00 в легкоатлетическом манеже Центрального стадиона на острое Отдыха, отмечает пресс-служба крайспорта.

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