Флешмоб «10 лет ГТО» пройдет в Красноярском крае 24 марта

Одновременно с 12 до 14 часов по всему региону пройдет выполнение испытаний комплекса ГТО. Свои силы можно будет попробовать в беге на короткую и длинную дистанции, прыжках в длину с места, рывке гири, сгибании-разгибание рук в упоре лежа, подтягивании на высокой перекладине, упражнениях на гибкость и пресс.