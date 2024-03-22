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8-балльные пробки из-за снегопада сковали Иркутск утром 22 марта

Пробки в Иркутске 22 марта 2024 года из-за снегопада сковали центральные улицы.

Источник: Комсомольская правда

Многокилометровые пробки растянулись в Иркутске по некоторым улицам Свердловского, Октябрьского и Правобережного округов. Причиной такого затора стал снег. Те, кто не успел выйти пораньше, рискуют опоздать на работу. Посмотреть пробки можно в открытом доступе в Яндекс. Картах. а КП-Иркутск расскажет, какие улицы лучше объехать, чтобы миновать пробки в Иркутске 22 марта 2024 года из-за снегопада.

Пробка в два километра тянется по улицам Гоголя и Лермонтова до улицы Игошина. Стоят такие улицы как Советская, Байкальская, Маяковского. На Депутатской произошло ДТП, из-за чего улица тоже окрасилась на карте в красный цвет. Еще одна авария случилась на улице 25 Октября, что тоже повлекло за собой серьезный затор.

Но жители города к таким явлениям относятся с юмором.

— С Новым годом;

— А можно помедленнее, а то я на работу успею;

— Всех с пятницей! — пишут сибиряки.

Долго ли продлятся пробки в Иркутске 22 марта 2024 года из-за снегопада — неизвестно. В администрации города сообщили, что дорожные службы работают в усиленном режиме. Сейчас такие работы проводятся во всех районах. Особое внимание уделяют наиболее оживленным магистралям.