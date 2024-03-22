8-балльные пробки из-за снегопада сковали Иркутск утром 22 марта

Пробка в два километра тянется по улицам Гоголя и Лермонтова до улицы Игошина. Стоят такие улицы как Советская, Байкальская, Маяковского. На Депутатской произошло ДТП, из-за чего улица тоже окрасилась на карте в красный цвет. Еще одна авария случилась на улице 25 Октября, что тоже повлекло за собой серьезный затор.