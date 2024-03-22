8-балльные пробки из-за снегопада сковали Иркутск утром 22 марта

Многокилометровые пробки растянулись в Иркутске по некоторым улицам Свердловского, Октябрьского и Правобережного округов. Причиной такого затора стал снег. Те, кто не успел выйти пораньше, рискуют опоздать на работу. Посмотреть пробки можно в открытом доступе в Яндекс. Картах. а КП-Иркутск расскажет, какие улицы лучше объехать, чтобы миновать пробки в Иркутске 22 марта 2024 года из-за снегопада.
Пробка в два километра тянется по улицам Гоголя и Лермонтова до улицы Игошина. Стоят такие улицы как Советская, Байкальская, Маяковского. На Депутатской произошло ДТП, из-за чего улица тоже окрасилась на карте в красный цвет. Еще одна авария случилась на улице 25 Октября, что тоже повлекло за собой серьезный затор.
Но жители города к таким явлениям относятся с юмором.
— С Новым годом;
— А можно помедленнее, а то я на работу успею;
— Всех с пятницей! — пишут сибиряки.
Долго ли продлятся пробки в Иркутске 22 марта 2024 года из-за снегопада — неизвестно. В администрации города сообщили, что дорожные службы работают в усиленном режиме. Сейчас такие работы проводятся во всех районах. Особое внимание уделяют наиболее оживленным магистралям.