Мэр Хабаровска проверил подготовку пассажирских судов к навигации

«Мы видим, что речные перевозки очень востребованы и следим за тем, чтобы дачников доставляли к их участкам в хороших условиях. В прошлом году мы перевезли 73 тысячи пассажиров, это больше, чем в 2022 году. Интерес к дачным участкам возвращается, но среди пассажиров речных трамвайчиков не только садоводы-любители, но и жители города Хабаровска, которые ездят на левый берег просто отдохнуть», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.