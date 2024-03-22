Омбудсмен Денисов: в Красноярском крае планируют закрыть две колонии

«Вместе с тем отмечаю одну тревожную тенденцию: разовое крупное сокращение числа осужденных в условиях СВО подтолкнуло кое-кого отрапортовать наверх о необходимости закрытия пенитенциарных учреждений в целях оптимизации, экономии. Ряд учреждений будут закрыты в этом году и в нашем крае. Из самых известных это учреждения в Арейском и в Громадске», — сказал Марк Денисов.