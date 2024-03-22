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Омбудсмен Денисов: в Красноярском крае планируют закрыть две колонии

В Красноярском крае в этом году закроют несколько учреждений, входящих в структуру ГУФСИН.

Источник: Reuters

Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в крае Марк Денисов в своем отчете перед Законодательным Собранием.

По словам омбудсмена, колонии закроют из-за уменьшения числа заключенных вследствие отправки в зону СВО.

«Вместе с тем отмечаю одну тревожную тенденцию: разовое крупное сокращение числа осужденных в условиях СВО подтолкнуло кое-кого отрапортовать наверх о необходимости закрытия пенитенциарных учреждений в целях оптимизации, экономии. Ряд учреждений будут закрыты в этом году и в нашем крае. Из самых известных это учреждения в Арейском и в Громадске», — сказал Марк Денисов.

В Громадске Уярского района расположена ИК-16 для повторно осужденных мужчин. В Арейском Емельяновского района находится ИК-7 для тех, кто осужден впервые. Марк Денисов отметил, что для населенных пунктов это градообразующие предприятия, а значит их закрытие ведет к потере работы местными жителями и изменению инфраструктуры.

А впоследствии закрытие учреждений может привести к переполненности других колоний.