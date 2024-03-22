Чиновники усилили контроль за крышами после падения льда на пешехода в центре Екатеринбурга

«Обслуживанием многоквартирных домов занимаются управляющие организации, в обязанности которых входит очистка крыш от ледяных образований. За несвоевременное выполнение этих работ предусмотрена административная ответственность. В случае выявления опасных ситуаций и нарушений правил обслуживания зданий жилищные инспекторы будут применять меры в отношении управляющих организаций», — отмечают в администрации.
Горожанам в мэрии советуют при выборе маршрута обращать внимание на скопление наледи на крышах и обходить места, где возможно обрушение. Также советуют не парковать машины возле зданий. На некачественную работу УК стоит жаловаться через сайт ГИС «ЖКХ — Госуслуги. Дом».
Напомним, накануне ледяная глыба упала на голову 19-летнему мужчине с крыши дома на улице Вайнера, 9а в самом центре Екатеринбурга. Пострадавшему вызвали скорую помощь. Впоследствии он был госпитализирован для обследования. В здании, с которого упал лед, расположено отделение службы судебных приставов Ленинского района Екатеринбурга.