Чиновники усилили контроль за крышами после падения льда на пешехода в центре Екатеринбурга

Напомним, накануне ледяная глыба упала на голову 19-летнему мужчине с крыши дома на улице Вайнера, 9а в самом центре Екатеринбурга. Пострадавшему вызвали скорую помощь. Впоследствии он был госпитализирован для обследования. В здании, с которого упал лед, расположено отделение службы судебных приставов Ленинского района Екатеринбурга.