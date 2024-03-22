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В Омской области на выходных потеплеет до +8 градусов

Омичей ждет солнечная погода без осадков.

Сейчас в Ричмонде: +4° 3 м/с 65% 765 мм рт. ст. +6°

В Омской области на выходных ожидается потепление до +8 градусов. О том, какой погода в Омске будет на выходных, рассказали в Обь-Иртышском УГМС.

В субботу, 23 марта, в ночные часы температура воздуха составит −3…-8, а днем — +1…+6 градусов. Ночью местами пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный со скоростью до 13 м/с. На дорогах местами сохранится гололедица.

В воскресенье, 24 марта, погода в Омске и области не изменится. Ночью столбик термометра опустится до −3…-8, местами — до −13 градусов. Днем воздух прогреется до +3…+8. Осадков не ожидается. Ветер юго-западный до 12 м/с.