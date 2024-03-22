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Новокузнецкие депутаты хотят увеличить размер бесплатного школьного питания

Стоимость еды для льготников не менялась с 2019 года.

В Новокузнецком Горсовете прорабатывается вопрос об увеличении стоимости бесплатного школьного питания. Речь идёт о питании для школьников из малоимущих семей и детей-сирот с 5 по 11 классы.

Сейчас столовые в школах предоставляют льготное меню на 50 рублей в день, и эта сумма не менялась последние пять лет. Депутаты предлагают увеличить стоимость обедов до 75 рублей в день.

Проект уже внесли в Горсовет, его предварительно рассмотрят на профильном комитете 26 марта.

Также мы писали, что в 2023 году за некачественное школьное питание привлекли 420 кузбассовцев. В образовательных учреждениях не соблюдали условия хранения пищи, держали еду с истёкшим сроком годности, калорийность готовых блюд занижали, на продукты не было маркировки и документов и т. д.