Новокузнецкие депутаты хотят увеличить размер бесплатного школьного питания

Также мы писали, что в 2023 году за некачественное школьное питание привлекли 420 кузбассовцев. В образовательных учреждениях не соблюдали условия хранения пищи, держали еду с истёкшим сроком годности, калорийность готовых блюд занижали, на продукты не было маркировки и документов и т. д.