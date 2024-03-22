В реке в черте Омска нашли экстремально высокое содержание вредного вещества

По представленным данным, в марте 2024 года специалисты неоднократно выявляли в реках Омска и области превышение допустимой нормы марганца.
В частности, случаи экстремально высокого загрязнения выявлены 18 марта 2024 года в реке Омь, один из них зафиксирован в 6 километрах выше устья реки, еще один — неподалеку от Ростовки.
Также экстремально высокое содержание марганца зафиксировано 12 марта в реке Оша (в районе села Большие Кучки Тарского района), а также 13 марта в реке Шиш (в районе села Атирка Тарского района).
Отметим, согласно данным из открытых источников, вода с высоким содержанием марганца в воде вредна для человека прежде всего при употреблении внутрь.
Кроме того, в марте этого года специалисты неоднократно фиксировали нехватку кислорода в омских реках. В частности, проблему выявили в реке Омь в черте Омска и в Калачинске.