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В реке в черте Омска нашли экстремально высокое содержание вредного вещества

В Обь-Иртышском УГМС рассказали о случаях высокого и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод в омских реках.

По представленным данным, в марте 2024 года специалисты неоднократно выявляли в реках Омска и области превышение допустимой нормы марганца.

В частности, случаи экстремально высокого загрязнения выявлены 18 марта 2024 года в реке Омь, один из них зафиксирован в 6 километрах выше устья реки, еще один — неподалеку от Ростовки.

Также экстремально высокое содержание марганца зафиксировано 12 марта в реке Оша (в районе села Большие Кучки Тарского района), а также 13 марта в реке Шиш (в районе села Атирка Тарского района).

Отметим, согласно данным из открытых источников, вода с высоким содержанием марганца в воде вредна для человека прежде всего при употреблении внутрь.

Кроме того, в марте этого года специалисты неоднократно фиксировали нехватку кислорода в омских реках. В частности, проблему выявили в реке Омь в черте Омска и в Калачинске.

экология