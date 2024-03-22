Небольшое похолодание в Иркутской области закончится к выходным

Зима, напомнившая о себе жителям некоторых районов Приангарья 21 марта обильными снегопадами, сегодня, в пятницу, попугает еще и снижением температуры воздуха до минусовых значений. Но уже в выходные похолодание пойдет на спад, сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на прогноз иркутского Гидрометцентра.