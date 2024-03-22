Небольшое похолодание в Иркутской области закончится к выходным

Напомним, в четверг из-за большого количества выпавшего снега в Тайшетском районе было ограничено движение для грузового транспорта и автобусов на участке федеральной автодороги «Сибирь».
Сегодня в Иркутской области переменная облачность, без существенных осадков, местами небольшой снег:
в Иркутске — облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег; температура днем минус два — четыре градуса; в Братске — до минус 9 градусов днем и минус 16 ночью, снегопад; в Бодайбо — до минус 10 днем и минус 23 градусов ночью и снег.
В ночь с пятницы на субботу Иркутске ожидается мороз до минус 12, днем же в субботу столбики уличных термометров поднимутся до нуля градусов.
Ночью 24 марта будет примерно минус восемь, но днем погода наладится. В воскресенье синоптики обещают столице Приангарья до плюс девяти градусов.