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Небольшое похолодание в Иркутской области закончится к выходным

Зима, напомнившая о себе жителям некоторых районов Приангарья 21 марта обильными снегопадами, сегодня, в пятницу, попугает еще и снижением температуры воздуха до минусовых значений. Но уже в выходные похолодание пойдет на спад, сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на прогноз иркутского Гидрометцентра.

Сейчас в Ричмонде: +7° 4 м/с 53% 764 мм рт. ст. +12°
Источник: РИА "Новости"

Напомним, в четверг из-за большого количества выпавшего снега в Тайшетском районе было ограничено движение для грузового транспорта и автобусов на участке федеральной автодороги «Сибирь».

Сегодня в Иркутской области переменная облачность, без существенных осадков, местами небольшой снег:

в Иркутске — облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег; температура днем минус два — четыре градуса; в Братске — до минус 9 градусов днем и минус 16 ночью, снегопад; в Бодайбо — до минус 10 днем и минус 23 градусов ночью и снег.

В ночь с пятницы на субботу Иркутске ожидается мороз до минус 12, днем же в субботу столбики уличных термометров поднимутся до нуля градусов.

Ночью 24 марта будет примерно минус восемь, но днем погода наладится. В воскресенье синоптики обещают столице Приангарья до плюс девяти градусов.