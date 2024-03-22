К 50-летию БАМа в Иркутской области проведут более 350 мероприятий

Более 350 мероприятий проведут в честь празднования 50-летия Байкало-Амурской магистрали в Иркутской области. Это не только торжественные церемонии, но и социальные, инфраструктурные проекты. Мероприятия пройдут в Иркутске и в семи района области. Распоряжение об этом подписал губернатор Приангарья Игорь Кобзев. Об этом сообщают в правительстве региона.
— БАМ является основным предприятием, где работают жители десятков городов и посёлков семи районов региона. Для многих история БАМа стала семейной историей. Но мы не только хотим отметить 50-летие магистрали, но и улучшить жизнь людей. Планируется строительство и капитальные работы в больницах, школах, детсадов, дорог, учреждений культуры и спорта. Их общая стоимость превысит 20 миллиардов рублей, — сказал Игорь Кобзев.
В Тайшетском районе отремонтируют психиатрическое отделение Тайшетской районной больницы, а также продолжат строить школу на 1275 местю Накануне открыли здание Шелеховской участковой больницы. Его построили благодаря региональному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения», входящего в нацпроект «Здравоохранение».
А в Чунском районе по программе «Формирование современной городской среды» планируют благоустроить общественные пространства в посёлках Чунский, Лесогорск, Октябрьский, Веселово, Новочунка. Также начнут ремонт взрослой и детской поликлиник Чунской районной больницы.
В Вихоревке начнут ремонтировать школу. А в Братском районе планируется отремонтировать семь учреждений культуры и Дом спорта.
Кроме того, ремонтные работы проведут в учреждениях Нижнеилимского, Казачинско-Ленского, Усть-Илимского районов.