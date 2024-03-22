К 50-летию БАМа в Иркутской области проведут более 350 мероприятий

Более 350 мероприятий проведут в честь празднования 50-летия Байкало-Амурской магистрали в Иркутской области. Это не только торжественные церемонии, но и социальные, инфраструктурные проекты. Мероприятия пройдут в Иркутске и в семи района области. Распоряжение об этом подписал губернатор Приангарья Игорь Кобзев. Об этом сообщают в правительстве региона.