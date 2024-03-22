Жене героя СВО угрожают расправой в Хабаровске

В адвокатское бюро Талион обратилась жительница города Юности с проблемой кибербуллинга. Женщина является супругой героя СВО, который имеет несколько государственных наград, сообщает ИА AmurMedia. Проблема оказалась настолько серьезной, что Елизавета решилась на публикацию открытого письма.
Так случилось, что женщина является одноклассницей летчика, который в 2023 году угнал вертолет и передал технику противнику. Он был участником военной спецоперации и нес службу на территории соприкосновения с позициями противника. После преступления сбежал в Испанию, где в скором времени умер. Достоверно причины его смерти неизвестны. В социальных сетях погибшего была обнародована фотография, на которой запечатлены он сам и его одноклассница Елизавета. Это фото трехлетней давности было сделано на встрече выпускников.
После смерти военнослужащего данная фотография появляется в различных СМИ, также в некоторых пабликах была информация, что якобы потерпевшая списывалась и близко общалась с погибшим. Некоторые решили, что она является его двушкой, и что он ее ждет в Испании. Как отмечает сама потерпевшая, подобного никогда не было и не могло быть.
Позже женщине в социальных сетях начали приходить угрозы и не только в отношении ее, но и всей ее семьи.
— То, что где-то фигурировало мое фото с этим гражданином, я не знала. Я как-то просыпаюсь ночью — это был сентябрь месяц — от того, что у меня приходит больше количество сообщений в соцсетях с угрозами. И содержание было примерно такое: «Сдохни тварь!», «Гордишься своим ублюдком?!». И то, что я озвучила это самые безобидные угрозы и оскорбления. Также угрожающие комментарии под фотографиями детей, мол: «Будущие двухсотые», «Мы вас выловим!». Нас с этим одноклассником, кроме одного сделанного фото на встрече выпускников, ничего не связывает, — рассказала потерпевшая девушка.
Как отметил адвокат потерпевшей Максим Мережко, девушке не верить оснований нет, она является супругой героя СВО, воспитывает двоих детей и уезжать — как отмечается в некоторых СМИ — она никуда не собиралась и не собирается.
— Мы обратились в правоохранительные органы. Отследить с каких аккаунтов ведутся нападки очень сложно так как угрозы приходят в запрещённой соцсети. Недоброжелателями могут быть кто угодно, от ботов до каких-либо иммигрантов, не находящихся на территории России. Доверительница опасается, как за свое здоровье, так и за здоровье своих детей, — подчеркнул управляющий партнер адвокатского бюро «Талион» Максим Мережко.
Также адвокат отметил, что они преследуют основную цель: со стороны правоохранительных органов установление личностей угрожающих лиц и их дальнейшее уголовное и административное их наказание, а также прекращение кибербулинга в отношении матери двоих детей и жены героя СВО.