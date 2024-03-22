Жене героя СВО угрожают расправой в Хабаровске

— То, что где-то фигурировало мое фото с этим гражданином, я не знала. Я как-то просыпаюсь ночью — это был сентябрь месяц — от того, что у меня приходит больше количество сообщений в соцсетях с угрозами. И содержание было примерно такое: «Сдохни тварь!», «Гордишься своим ублюдком?!». И то, что я озвучила это самые безобидные угрозы и оскорбления. Также угрожающие комментарии под фотографиями детей, мол: «Будущие двухсотые», «Мы вас выловим!». Нас с этим одноклассником, кроме одного сделанного фото на встрече выпускников, ничего не связывает, — рассказала потерпевшая девушка.