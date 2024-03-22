К генеральной уборке Екатеринбурга готовятся власти

Власти намерены очистить от мусора, снега и льда улицы, отремонтировать урны и скамейки, помыть остановки транспорта, станции метро и светофоры, привести в порядок ливневки, ликвидировать незаконные свалки. Завершится месячник чистоты традиционным Днем чистоты 27 апреля.
На днях замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов заявил, что не видит причин называть город Грязьбургом. По его оценке, коммунальщики справляются с задачами по уборке города. «Уборкой я никогда не доволен, всегда есть замечания. Но в целом справляемся. У нас принято город Грязьбургом называть. Я Грязьбург не вижу. Нормальный, чистый, красивый город», — сказал Алексей Бубнов. Следует отметить, что это заявление прозвучало почти год спустя после рекомендации замглавы Екатеринбурга носить темную обувь, если на улице появилась грязь.