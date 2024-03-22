К генеральной уборке Екатеринбурга готовятся власти

На днях замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов заявил, что не видит причин называть город Грязьбургом. По его оценке, коммунальщики справляются с задачами по уборке города. «Уборкой я никогда не доволен, всегда есть замечания. Но в целом справляемся. У нас принято город Грязьбургом называть. Я Грязьбург не вижу. Нормальный, чистый, красивый город», — сказал Алексей Бубнов. Следует отметить, что это заявление прозвучало почти год спустя после рекомендации замглавы Екатеринбурга носить темную обувь, если на улице появилась грязь.