Сороки: почему сегодня нельзя знакомиться и зачем выбрасывать колобок в окно

Попробовать выпечку должен каждый член семьи — это обеспечит здоровье и благополучие на весь год. По обычаю, дети с печеными птичками выбегали на пригорки, подкидывали булочки вверх и ловили их с громкими радостными криками — призывали весну и тепло. Если при этом светило солнце, то на хорошую погоду надеялись еще 40 дей подряд. А грома боялись — он предвещал неурожайный год.
Наши предки почитали жаворонков, считалось, что с их прилетом начинается настоящая весна. Этих птиц никогда не убивали и не употребляли в пищу. Древние славяне даже считали, что жаворонки зимуют высоко в небе, вместе с ангелами, потому и прилетают первыми весной.
Также 22 марта пекли 40 небольших круглых булочек. Колобки не ели, а каждый день по одному выбрасывали в окно. Таким образом наши предки старались задобрить мороз, чтобы он не вредил посевам, не портил урожай в садах и полях.
Кроме того, с помощью любой сдобной выпечки на Сороки гадали. В тесто подмешивали мелкие предметы. Монета, попавшаяся в булочке, сулила богатство, кольцо — свадьбу, ключик — наследство. Также в этот день старались покормить птиц, чтобы привлечь в свою жизнь удачу.
Запрещалось 22 марта:
убирать в доме — мокрый пол символизировал слезы, которые прольют члены семьи, тяжело работать — целый год придется спину гнуть, покупать веник — в дом придут несчастья, надевать черные вещи — к несчастью, после купания выливать воду на землю — уйдет здоровье, есть на ужин мясо или птицу — к большим неудачам.
Также на Сороки молодежь старалась не знакомиться с симпатичными представителями противоположного пола. Наши предки верили, что отношения, начавшиеся 22 марта, не приведут ни к чему хорошему.
Именины сегодня отмечают Александр, Александра, Алексей, Дмитрий, Иван, Кирилл, Михаил, Наталия, Николай, Петр, Валерий.
В этот день родились:
дипломат, генерал-фельдмаршал князь Николай Репнин, живописец, мастер промышленного пейзажа Александр Куприн, испытатель советской ракетно-космической техники, лауреат Ленинской премии Евгений Осташев, ученый и конструктор систем ПВО, академик РАН Вениамин Ефремов, певец, музыкант Валерий Сюткин.