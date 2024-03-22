Сороки: почему сегодня нельзя знакомиться и зачем выбрасывать колобок в окно

Попробовать выпечку должен каждый член семьи — это обеспечит здоровье и благополучие на весь год. По обычаю, дети с печеными птичками выбегали на пригорки, подкидывали булочки вверх и ловили их с громкими радостными криками — призывали весну и тепло. Если при этом светило солнце, то на хорошую погоду надеялись еще 40 дей подряд. А грома боялись — он предвещал неурожайный год.