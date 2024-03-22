Кузбассовцы назвали признаки самого удобного идеального офиса

По данным службы исследований hh.ru, самыми важными характеристиками для офиса кузбассовцы считают хорошее оборудование (90%), удобную мебель (74%) и наличие свободных переговорных (19%).
Многие жители региона хотели бы добавить в свои офисы свежий воздух, которого не хватает, убрать лишний шум и установить комфортную мебель. Некоторые предпочитали бы обновить оборудование, высадить живые растения, улучшить освещение и цифровые технологии, перейти на экологичные материалы. Кому-то нужны форточки, защитные экраны для кондиционера, тонировка от жары на окно, кофемашина, кухня, а также ремонт в офисе.
Самыми любимыми местами в офисе, по мнению опрошенных работников, стали собственный кабинет (52%), лаундж или неформальная зона (29%), кухня или кофе-поинт (23%). Свой кабинет больше всего ценят руководители и специалисты бухгалтерии и финансовой службы (по 71%), а неформальную зону и кухню — ИТ-специалисты (30% и 19% соответственно).
Интересно, что самыми лояльными к своему офису стали сотрудники крупных компаний старше 55 лет. Критичнее всего люди в возрасте 25−44 года из небольших компаний (численностью 50−100 человек).