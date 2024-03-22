Кузбассовцы назвали признаки самого удобного идеального офиса

Многие жители региона хотели бы добавить в свои офисы свежий воздух, которого не хватает, убрать лишний шум и установить комфортную мебель. Некоторые предпочитали бы обновить оборудование, высадить живые растения, улучшить освещение и цифровые технологии, перейти на экологичные материалы. Кому-то нужны форточки, защитные экраны для кондиционера, тонировка от жары на окно, кофемашина, кухня, а также ремонт в офисе.