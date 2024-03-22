Магнитная буря 22 марта 2024 года: продолжение мощных 5-балльных геоударов

В четверг, 21 марта, около 18.00 К-индекс поднялся до 5 баллов, что считается настоящей магнитной бурей класса G1. Ее причиной стали вспышки 17 марта, последствия которых стали заметны лишь в среду. В некоторых частях Рoссии астрономическое явление привело к полярным сияниям.