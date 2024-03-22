Магнитная буря 22 марта 2024 года: продолжение мощных 5-балльных геоударов

В ближайшие дни возмущения могут стать еще сильнее.
В четверг, 21 марта, около 18.00 К-индекс поднялся до 5 баллов, что считается настоящей магнитной бурей класса G1. Ее причиной стали вспышки 17 марта, последствия которых стали заметны лишь в среду. В некоторых частях Рoссии астрономическое явление привело к полярным сияниям.
22 марта погода в космосе может вновь повлиять на самочувствие метеопатов. В пятницу солнечная активность достигнет 4 баллов. Магнитосфера будет оставаться напряженной до 12.00. Во второй половине дня сила геоатак снизится до 3 баллов.
Индекс вспышечной активности переместился на желтый уровень — заметных взрывов на Солнце в пятницу не ожидается. В ночь на 22 марта зафиксировали лишь один выброс плазмы класса C.
По прогнозам Лаборатории солнечной астрономии, неприятные сюрпризы не закончатся на 5-балльных атаках. Совсем скоро на Солнце возможны вспышки самого мощного балла X.
«Происходящая буря, судя по всему, является прелюдией к продолжительной серии крупных геомагнитных и вспышечных событий, возможных уже в ближайшие 1−2 недели», — предупредили астрофизики.
Во время бурь и сильных вспышек метеозависимые люди зачастую испытывают головные боли, дискомфорт в суставах, скачки артериального давления, повышенную тревожность. Врачи призывают в дни возмущений на Солнце снизить физическую и умственную активность, избегать стрессов и придерживаться общих принципов ЗОЖ.