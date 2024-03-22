В Новосибирске прокуратура обжаловала арест Никиты Кологривого на 7 суток

Напомним, на прошлой неделе Никита Кологривый приехал в родной Новосибирск. В ночь с 18 на 19 марта он устроил дебош в кальянной Tangiers Lounge, укусил хостес и ударил двух сотрудников. Директор заведения написал заявление в полицию. На актера открыли административное дело. В четверг, 21 марта, в Центральном райсуде прошло заседание, перед котором Кологривый извинился перед новосибирцами за своё поведение. Прокуратура просила для него 15 дней в ИВС, однако суд в итоге назначил ему семь суток заключения. Артиста отправили в четырехместную камеру.