Первую волну паводков краевые спасатели ожидают в конце марта

В период вскрытия возможно образование опасных заторов льда на Енисее на участке от с. Ярцево до д. Подкаменная Тунгуска, на реках Подкаменная Тунгуска и Нижняя Тунгуска и их притоках. На реках Туба, Кан, Мана, Чулым и их притоках опасные заторы прогнозируются в случае «дружной» весны.