Первую волну паводков краевые спасатели ожидают в конце марта

Первая волна паводка будет проходить в конце марта — первых числах апреля. Возможны подтопления пониженных участков местности, размыв дорог, мостов, дамб от склонового стока и разлива малых рек. Наиболее опасными в этом отношении являются территории Ирбейского, Рыбинского, Абанского, Канского, Ужурского, Назаровского, Идринского, Минусинского, Каратузского, Курагинского, Ермаковского, Березовского районов.
Вторая волна ожидается в третьей декаде апреля — первой декаде июня. Это период активного снеготаяния в горных районах. Риску подвержены районы: Краснотуранский, Минусинский, Курагинский, Ермаковский, Идринский, Каратузский, Шушенский, Енисейский, Тюхтетский, Туруханский и Козульский.
В целом к наиболее паводковоопасным территориям относятся города Канск, Енисейск, Красноярск, Минусинск, Зеленогорск, а также Абанский, Богучанский, Дзержинский, Ермаковский, Енисейский, Канский, Каратузский, Курагинский, Козульский, Минусинский, Мотыгинский, Назаровский, Туруханский, Эвенкийский районы.
В период вскрытия возможно образование опасных заторов льда на Енисее на участке от с. Ярцево до д. Подкаменная Тунгуска, на реках Подкаменная Тунгуска и Нижняя Тунгуска и их притоках. На реках Туба, Кан, Мана, Чулым и их притоках опасные заторы прогнозируются в случае «дружной» весны.
Риск дождевых паводков возможен в Ачинском, Балахтинском, Бирилюсском, Большеулуйском, Ермаковском, Ирбейском, Канском, Каратузском, Козульском, Манском, Минусинском, Мотыгинском, Новоселовском, Партизанском, Саянском, Ужурском, Шушенском районах.
Для реагирования в паводкоопасный период определена группировка сил и средств в количестве более 20 тысяч и свыше 4 тысяч единиц техники, отмечает пресс-служба ведомства.