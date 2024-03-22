Почётный шахтёр Фёдор Макеев рассказал об отличиях разной формы добычи ископаемых.
Корреспондент kuzbass.aif.ru узнал у почётного шахтёра России Фёдора Макеева, чем шахта отличается от рудника. Поводом для вопроса стало обрушение на руднике «Пионер» в Амурской области, где на глубине 41-этажного дома находятся 13 рабочих. На связь с ними не вышли до сих пор, и мы писали, есть ли шанс на спасение.
Так, Фёдор Макеев считает, что принципиальной разницы между шахтой и рудником нет. Выработки, то есть искусственные выемки ископаемых в горных породах, проходят одинаково. Просто на шахте добывают уголь, а на руднике — руду.
«Важно, что техника безопасности одинаковая внутри шахты и рудника, — рассказывает эксперт. — Обводнённость, пожары и взрывы могут случиться и там, и там. От скопления метана никто не застрахован в шахтах: уголь — органика. А в рудниках другая проблема, за счёт которой могут происходить обвалы. Когда рудники проходят, то практически не крепят выработки (своды образованных тоннелей. — Ред.)».
Специалист добавляет, что при добыче руды и золота, часто проходят метр за метром, периодически взрывая крепкие породы, но без укрепления выработок.
Кузбасские специалисты продолжают круглосуточно работать на руднике «Пионер»: откачивают воду и формируют грунтовую перемычку для предотвращения поступления грунта в шахту. Мы рассказывали, что туда отправился отряд кузбасских горноспасателей, и выясняли, кому принадлежит рудник.