Корреспондент kuzbass.aif.ru узнал у почётного шахтёра России Фёдора Макеева, чем шахта отличается от рудника. Поводом для вопроса стало обрушение на руднике «Пионер» в Амурской области, где на глубине 41-этажного дома находятся 13 рабочих. На связь с ними не вышли до сих пор, и мы писали, есть ли шанс на спасение.