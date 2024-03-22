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Как медики Астаны будут работать в дни Наурыза

Самые длинные в году выходные в Казахстане продолжаются — в акимате Астаны озвучили расписание работы медицинских организаций на праздники.

АСТАНА, 21 мар — Sputnik. В праздничные дни столичные поликлиники и больницы будут работать в штатном режиме, сообщили в акимате Астаны.

«Столичные стационары будут принимать горожан в круглосуточном режиме, не снижая своей активности», — указывается в сообщении.

Обеспечена полная готовность к оказанию экстренной и неотложной медицинской помощи, выделив резервные профильные палаты, добавили в акимате.

«В организациях первичной медико-санитарной помощи дежурные врачи будут принимать с 08.00 до 18.00 часов», — отметили в акимате.

Фильтр-кабинеты, добавили в акимате, будут работать с 8.00 до 20.00 часов, а прием активов и вызовов — с 8.00 до 16.00 часов.

Служба 103 продолжает свою бесперебойную работу диспетчеров и бригад скорой помощи. Прием обращений и вызовов осуществляется 24/7.